نشرة جول اليوم | رحيل نجم بايرن ميونخ وعودة باريس سان جيرمان

تعرف على أهم أخبار كرة القدم العالمية لليوم السبت الموافق الثامن من أغسطس.

إحباط باير ليفركوزن لتشيلسي في صفقة كاي هافيرتس وعودة المصابين في باريس سان جيرمان قبل مواجهة أتالانتا بالإضافة لرغبة نجم بايرن ميونخ في الرحيل ضمن أهم كرة القدم العالمية لليوم السبت الموافق الثامن من أغسطس.

باير ليفركوزن يحبط تشيلسي في صفقة هافيرتس

أحبط المدرب الهولندي بيتر بوش المدير الفني لنادي باير ليفركوزن نظيره تشيلسي فيما يتعلق بصفقة ضم اللاعب كاي هافيرتس لصفوف البلوز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوش وقال خلالها: "أعلم برغبة تشيلسي في ضم هافيرتس، الأمر بسيط بالنسبة لنا، لا يزال في عقده عامين وعلى من يريده أن يحسم الأمور بالشروط الخاصة بنا، ولو لم يحدث هذا فسيبقى معنا وهذا أمر يجعلنا سعداء".

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فيراتي ومبابي في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا

أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن قائمة فريقه المسافرة للبرتغال من أجل مواجهة فريق أتالانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاءت تلك القائمة لتضم الثنائي كيليان مبابي وماركو فيراتي، واللذان كانا يعانيان من إصابات خلال الأسبوع الماضي، وبالرغم من ذلك ففيراتي لم يصل للبرتغال مع النادي الفرنسي.

وقد يغيب اللاعب عن مواجهة الأربعاء، لكن تواجده في المباريات التالية وارد حال قرر توماس توخيل ذلك.

صدمة لأتالانتا قبل مواجهة باريس سان جيرمان

كشف نادي أتالانتا عن تعرض لاعبه بييرلويجي جوليني للإصابة مما سيجعله يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي بحسب ما ذكر مصدر خاص لشبكة "سكاي سبورت" أن إصابة اللاعب جائت في الركبة، وقد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

أغلى صفقات بايرن ميونخ يبحث عن الرحيل

اللاعب لوكاس هيرنانديز يسعى للرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في الفترة المقبلة بحسب ما أوضحت صحيفة "كيكر".

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يشعر بالقلق بشأن عدد الدقائق التي سيحصل عليها في وجود نيكلاس زوله وجيروم بواتينج وديفيد ألابا وجيروم بواتينج وألفونسو ديفيس.