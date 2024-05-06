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زهيرة عادل

الأهلي ضد الهلال | ثغرة جورج جيسوس "فاضحة" لكن ماتياس يايسله "نكب" الراقي!

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حلو الأهلي لا يكتمل والهلال تفصله خطوة على حلم استعادة لقب دوري روشن..

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وأخيرًا الكلاسيكو المثير للجدل انتهى!، اللقاء المؤجل بين الأهلي والهلال من الجولة الـ28 من دوري روشن، حسمه الزعيم لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل، على استاد الجوهرة المشعة في جدة.

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الراقي تقدم أولًا في الدقيقة 30 عن طريق فراس البريكان، لكن عاد الصربي أليكساندر ميتروفيتش وأدرك التعادل في الدقيقة 52، قبل أن يخطف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا هدف الفوز في الدقيقة 89.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز النقاط الفنية البارزة في الكلاسيكو..

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