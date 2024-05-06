رياض محرز .. "نحس متكرر مع الأهلي والقدر يمنحه فرصة التلاعب بنجم الهلال مجددًا"

ماذا قدّم رياض محرز أمام الهلال؟..

SHAHID

ليلة سوداء أخرى، عاشها الساحر الجزائري رياض محرز، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الأهلي سقط على ملعبه ووسط جماهيره في "الجوهرة المشعة"، بهدفين مقابل واحد أمام الهلال، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

بهذه النتيجة.. تجمد الأهلي عند النقطة 55؛ حيث لا يزال محافظًا على مركزه الثالث، المؤهل إلى بطولة "النخبة الآسيوية"، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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وظهر محرز أمام الزعيم الهلالي، بوجهين مغايرين؛ حيث كان مؤثرًا للغاية في الشوط الأول، قبل أن يتراجع بشكل مبالغ فيه، في النصف الثاني من الكلاسيكو.

وربما يكون هبوط مستوى الساحر الجزائري، في الشوط الثاني من الكلاسيكو؛ بسبب تراجع أداء الفريق الأهلاوي ككل، مع التغييرات الأكثر من رائعة، من البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للزعيم الهلالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد أداء رياض محرز في كلاسيكو "الجوهرة" بين الأهلي والهلال..