"ميسي سيبقى في برشلونة وحان وقت الجلوس والتحدث"

نائب رئيس برشلونة السابق جوردي ميستري متفائل بشأن بقاء ميسي

يبدو أن نائب رئيس برشلونة السابق جوردي ميستري متفائل بشأن بقاء ميسي مع الفريق الكتالوني على الرغم من ما حدث بالأمس.

وكان ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

وتسبب ذلك في الحديث عن استقالة متوقعة لبارتوميو قبل أن ينفي الرجل الأمر ، كل ذلك والجماهير الكتالونية غاضبة ومجتمعة خارج كامب نو للمطالبة برحيله وبقاء ميسي.

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وبعد أن تحدثت بعض المصادر عن اللجوء للقضاء، تراجعت هذه الأخبار أمام نية كلا الطرفين الوصول إلى حل ودي بالتراضي دون قضايا أو إرهاق بين المحاكم.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس برشلونة السابق جوردي ميستري إن المستقبل لن يكون سيئًا كما هو متوقع بخصوص ميسي، مؤكدًا أنه حان وقت الجلوس والتحدث للوصول إلى حل.

وأضاف في مقابلة مع برنامج توت كوستا براديو كتالونيا أن ليونيل ميسي بإمكانه البقاء مع برشلونة وقراره ليس نهائيًا، مؤكدًا أنه يعرف ليو جيدًا وفي الوقت نفسه يعرف بارتوميو جيدًا أيضًا.

وتابع: "لقد أعطى ميسي الكثير للنادي ولكن أيضًا للنادي فضل كبير على النجم الأرجنتيني حيث وصل في سن 13 عامًا وقضى مسيرته كاملة هناك، أقول لميسي عليك أن تجلس بروح البحث عن الحلول وليس النزاعات"

وأردف: "أنا متأكد من أن الرئيس وليو يتحدثان ولكن الشيء الأهم الآن هو أن يتفقا على حل مناسب، ولكن بصفتي أعرف كليهما جيدًا فأنا أرجح ذلك، لأن هناك اتفاق في الوقت الحالي ولكنه يرضي طرفًا واحدًا فقط وهذا ليس مناسبًا"

واختتم ميستري الذي وصل إلى برشلونة في 2010 وعمل مع ساندرو روسيل من قبل بارتوميو حديثه بأن ما حدث ليس سببه الخسارة من بايرن ميونخ بـ 8 أهداف لهدفين، بل هناك تراكمات على كاهل الطرفين أدت إلى هذه الصورة في النهاية"

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى في الوقت الذي من المنتظر فيه أن تجري انتخابات رئاسية مبكرة في مارس المقبل، إضافة إلى محاولة التخلص من النجوم الكبار وبناء فريق جديد بطموحات شابة ومستقبلية.