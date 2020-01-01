مدونة حية

محدث | كل تطورات رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

تعرف على كل ما يخص ليونيل ميسي ورحيله عن برشلونة بعدما أرسل إلى الإدارة مُعلنًا رغبته في المغادرة...

محدث
التعليقات()
Messi
FC Barcelona

تقارير - ميسي يتصل بجوارديولا ويحاول إقناع نيمار بالانضمام لمانشستر سيتي

2020-08-26T09:42:29Z

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة قد تواصل بالفعل مع مدربه السابق بيب جوارديولا في الأيام الماضية ليطلب منه الانضمام إليه في مانشستر سيتي.

الصحفي خورخي نيكولا، ادّعى في تغريدة عبر تويتر أن ميسي بعدها تواصل مع نيمار من أجل إقناعه بالانضمام إليه وجوارديولا في مانشستر سيتي.

التفاصيل كاملة من هنا

شقيق سواريز يثير الجدل

2020-08-26T09:08:28Z

كتب شقيق لويس سواريز عبر تويتر "الأمور تتحسن وستتحسن" في إشارة إلى ما يحدث في برشلونة.

البعض أرجع الأمر إلى أن رحيل ميسي قد تكون تمثيلية في سبيل الضغط على الإدارة الحالية للاستقالة.

باريس سان جيرمان من ضمن المهتمين بتوقيع ميسي

2020-08-26T09:07:52Z

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يدخل ضمن الطامحين في التعاقد مع ميسي هذا الصيف.

ميسي رحل بسبب سواريز

2020-08-26T09:06:29Z

تقول بعض الأنباء من الصحف الإسبانية أن جزءًا كبيرًا من قرار ميسي بمغادرة برشلونة يرجع إلى المعاملة غير اللائقة التي تلقاها صديقه المقرب لويس سواريز في الأيام الماضية.

رونالد كومان، مدرب البرسا الجديد، اتصل بالدولي الأوروجوياني وأبلغه أنه خارج حساباته، بينما سعى النادي إلى إنهاء عقد اللاعب من طرف واحد، مما أغضب ميسي كثيرًا.

ONLY GERMANY Luis Suarez Lionel Messi Neymar 2015
Imago Images / Team 2

لويس فيجو معلقًا على رحيل ميسي: لحظة تاريخية

2020-08-26T09:05:19Z

وصف أسطورة كرة القدم البرتغالية ونجم برشلونة وريال مدريد السابق لويس فيجو قرار ليونيل ميسي بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني باللحظة التاريخية.

التفاصيل كاملة من هنا

بارتوميو يخرج عن صمته وينفي الاستقالة

2020-08-26T09:04:09Z

نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاستقالة من منصبه مؤكدًا أنه لن يقم بهذه الخطوة في الوقت الحالي كما تحدثت بعض التقارير.

بارتوميو علق على تلك الأخبار من خلال صحيفة سبورت الكتالونية حيث أكد أنه لن يستقيل كما أشيع وأن كل هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

التفاصيل كاملة من هنا

رئيس برشلونة السابق يعلن فشل خطط ميسي من أجل الرحيل

2020-08-26T09:03:24Z

قال خوان جاسبارت الرئيس السابق لنادي برشلونة إن القانون سيمنع ميسي من المغادرة، وأنه سيكون مجبرًا على البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده صيف العام المقبل. 

وأضاف: "لقد قرأت عقد ميسي والأمور واضحة، البند الذي يحاول استخدامه انتهت صلاحيته في الثلاثين من يونيو الماضي ولا يمكن تغيير ذلك"

التفاصيل كاملة من هنا

تقارير .. بارتوميو يخسر الحرب مع ميسي ويقرر الاستقالة

2020-08-26T09:02:03Z

يبدو أن جوسيب ماريا بارتوميو  رئيس نادي برشلونة قرر الاستسلام مبكرًا في حربه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق وقلب الأمور رأسًا على عقب.

وقالت تي واي سي الأرجنتينية إن بارتوميو قد قرر الاستقالة أمام موجة الغضب بعدما أبلغ ليونيل ميسي برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

التفاصيل كاملة من هنا

فيديو | تجمعات جماهيرية وروائح شغب خارج كامب نو اعتراضًا على رحيل ميسي

2020-08-26T09:01:04Z

تجمعت جماهير برشلونة خارج ملعب كامب نو ويبدو أن هناك أحداث شغب متوقعة تعبيرًا عن سخطهم تجاه إدارة الفريق التي لن تنجح في إدارة ملف ليونيل ميسي.

ويتواجد رجال الأمن في محيط التجمعات الجماهيرية تحسبًا لأي شيء قد تنتجه موجة الغضب الجماهيري التي من المتوقع أن تحتد في الساعات المقبلة.

التفاصيل كاملة من هنا

تركي آل الشيخ يقرّب ميسي من مانشستر يونايتد!

2020-08-26T08:59:40Z

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني والمستثمر في عالم كرة القدم أنه يتمنى انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

التفاصيل كاملة من هنا

تحليل: ميسي يقرر ترك برشلونة .. إلى أحضان جوارديولا أم تحدي رونالدو؟

2020-08-26T08:57:22Z

وسط هذه الأخبار التي تفيد بأن العلاقة بين ميسي وبرشلونة وصلت إلى حائط سد وأنه سيرحل بالفعل، يبدو أن هناك أكثر من وجهة محتملة، ولكن 4 وجهات تحديدًا هي من تتصدر المشهد منطقيًا، طالع أيهم يُناسب الليو من هنا

بويول يدعم رحيل ميسي وسواريز يوافقه

2020-08-26T08:55:53Z

دعم كارليس بويول قائد نادي برشلونة السابق موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما قرر الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني وأخبر النادي بذلك.

وكتب بويول في تغريدته: "الاحترام والإعجاب يا ليو، كل دعمي يا صديقي" وعلق لويس سواريز بتصفيقات في رد له عبر تويتر أيضًا على تغريدة القائد السابق للفريق الكتالوني.

التفاصيل كاملة من هنا

ردود فعل الجماهير على قرار رحيل ميسي

2020-08-26T08:54:28Z

صدمة كبيرة صاحبت أنباء رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، فلا يمكن تخيل النادي الكتالوني بدون البرغوث، ولا يمكن تخيل الأرجنتيني بقميص آخر غير قميص العملاق الكتالوني.

الحديث الآن بات كله عن خطوات ميسي القادمة وكيف سيعيش برشلونة بعد نهاية حقبة الليو مبكرًا عن الأوان المتوقع، مع هجوم ضارٍ متوقع على إدارة البلوجرانا لتسببها في الرحيل السريع لأسطورة كامب نو.

ردود الأفعال من هنا

رد الفعل الأول من إدارة برشلونة على قرار ميسي بالرحيل.. المحكمة!

2020-08-26T08:53:02Z

التقارير الجديدة تقول أن معركة قانونية ستنشب بين ميسي وإدارة برشلونة بسبب هذا الشرط الجزائي، حيث سيلجأ النادي للمحكمة لتأكيده ومنع انتقاله بأقل من القيمة الموجودة فيه.

التفاصيل كاملة من هنا

ميسي يبلغ برشلونة برحيله عن الفريق

2020-08-26T08:51:44Z

قالت صحيفة ماركا الإسبانية وتي واي سي الأرجنتينية إن ليونيل ميسي قد أبلغ برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي. 

ويمتلك الدولي الأرجنتيني شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ويمكنه المغادرة مجانًا الصيف المقبل بنهاية عقده، وسط ترقب العديد من الأندية حول العالم.

التفاصيل كاملة من هنا