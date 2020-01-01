محدث | كل تطورات رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة قد تواصل بالفعل مع مدربه السابق بيب جوارديولا في الأيام الماضية ليطلب منه الانضمام إليه في مانشستر سيتي.

الصحفي خورخي نيكولا، ادّعى في تغريدة عبر تويتر أن ميسي بعدها تواصل مع نيمار من أجل إقناعه بالانضمام إليه وجوارديولا في مانشستر سيتي.

التفاصيل كاملة من هنا