ما الجديد في فيفا 20؟ المراوغة، التسديد من خارج منطقة الجزاء و 10 اختلافات عن فيفا 19

هناك تعديلات كالعادة في نسخة فيفا 20 كما هو معتاد، والتي دائماً ما يكون من بينها وتيرة أبطأ بالإضافة إلى بعض التعديلات الفردية في التحكم

أحمد جمال

لم يتبقى على إصدار فيفا 20 على كلً من إكس بوكس ون "Xbox One"، بلايستيشن 4 "PlayStation 4" و أجهزة الحاسوب "PC" سوى بضعة أشهر فقط، فما هو الجديد في هذه النسخة مقارنة بفيفا 19؟

وفي لقاء صحفي خاص بـGoal في ألمانيا مع المنتج سام ريفيرا، أفصح عن وجود 10 اختلافات بين الإصدار القادم وبين إصدار العام الماضي.

1. الإكثار من موقف واحد ضد واحد

يعتقد ريفيرا أن موقف واحد ضد واحد من أكثر المواقف الممتعة في كرة القدم والتي تحدد بالفعل مهارة اللاعب في اللعبة، بالإضافة إلى كونها أحد العناصر الأكثر إثارة للاهتمام في أي مباراة.

ويعلم هو وفريقه أن للقيام بذلك يجب أن يسمح للاعبين بإيجاد الوقت الكافي لاتخاذ القرارات داخل اللعبة، وللمساعدة في ذلك تم تقليل قوة الدفاع بخفض الذكاء الاصطناعي في الخطوط الخلفية، مما يعني أن الفرصة أقل في ضغط لاعبي الدفاع بسرعة وبكثرة على اللاعب المهاجم ليتمكن اللاعب من اتخاذ قرار.

2. حركات المهارة ستكون أكثر أهمية

من الأفضل أن تمارس وتتقن المهارات والمراوغة في فيفا 20، فمع وجود المزيد من حالات المواجهة المباشرة واحد ضد واحد سيحتاج اللاعبين إلى المزيد من الحيل ليتمكنوا من التغلب على لاعب الخصم، وإحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي إستخدام المهارات في المراوغة.

في حين تلعب التسديدات المزيفة والمراوغة السريعة عن طريق الجري دورها، ولكن يعلم الجميع أن تحركات المهارات هي الطريقة الأكثر متعة للعبور في حالة المواجهة واحد ضد واحد.

أيضاً مع إدخال وضع فولتا في الإصدار الجديد من فيفا سيتاح للاعبين المزيد من الفرص لممارسة وإتقان المهارات والحيل المفضلة لديهم.

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3. فيفا 20 ستكون أكثر واقعية

أضاف ريفيرا قائلاً أنه لا يزال أكثر ما يفرق فيفا 20 عن لعبة العام الماضي هي الحياة الحقيقية والواقعية في اللعبة الجديدة، وأن هذا يرجع في الغالب إلى كون اللعبة في وضع الفولتا بها تداخل كبير حيث يواصل دائماً اللاعبين تغيير رأيهم بشأن المكان الذي يريدون الركض فيه، وعندما يفعلون على الأغلب يصطدمون بلاعبين آخرين.

وأحدى الأشياء التي تم تغييرها في الإصدار الجديد هي إجراء التغييرات على مواقع اللاعبين في الملعب، والذي ينتج عنه اتخاذ اللاعبين لقرارات أكثر ذكاءً بشأن المكان الذي يذهبون إليه ولماذا، مما ينتج عنه حركة أكثر طبيعية.

4. صعوبة أكثر في التسديد من خارج منطقة الجزاء

نظراً للتغيرات التي حدثت في أساسيات التسديد في فيفا 20 فسيكون هناك صعوبة لتسجيل الأهداف عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء، عن ما كانت عليه في فيفا 19.

ويأتي هذا لإرضاء المشجعين الذين سئموا من الأهداف الغير واقعية التي تأتي كثيرا من التسديد من على بُعد، حتى ولو كانت تبدوا بشكل جيد ولكنها دون واقعية حقيقية.

رسمياً - زيدان على غلاف فيفا 20

5. مراوغة نيمار

سيتمكن اللاعبون في فيفا 20 من استلهام حركات نيمار، تيري هينري وبيركامب حين يركضون بالكرة مع المراوغة يمينا ويسارا من خلال الضغط على زر الصدادة الأيمن وتحريك العصا اليسرى، لتتدحرج الكرة بشكل مستقيم لحين تتاح الفرصة للجري من المدافع.

ستكون هذه التقنية مفيدة للغاية لتجنب إستخلاص المدافعين للكرة عن طريق الإنزلاق، وأيضاً حتى يتمكن اللاعبون الآخرين من إنشاء مساحة داخل الملعب.

6. نظام التسديد

سيتمكن اللاعبين في فيفا 20 من وضع الكرة في المكان الذي يريدونه عند التسديد، مما سيقلل نسبة الخطأ عند التسديد.

ولكن للوصول لهذه المهارة سيحتاج اللاعبون إلى بعض الوقت محتفظين بالكرة عند التسديد، والذي سيعتطي بالطبع فرصة للمنافس أن يستخلص الكرة، ولكن تقليل الذكاء الاصطناعي للمدافعين سيكون عامل مساعد لتنفيذ الركلة.

كما يمكنك أيضاً إستعمال التسديد الوهمي للتغلب على المنافس عن طريق التسديد ثم إلغاء التسديد لخداع الخصم وخلق مساحة.

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7. لم يتم نسيان المدافعين

مع التغييرات التي تم إجراؤها في فيفا 20 في طريقة الهجوم وتقليص عدد المدافعين بسبب إنخفاض الذكاء الإصطناعي فسيحتاج المدافعين إلى عدد قليل من الحيل الإضافية التي يستعملونها لإيقاف هجمات الخصم، وهذا يأتي مع الإصدار الجديد والذي يختص في طريقة دحرجة الكرة.

فعلى غرار النظام في سيكون اللاعبين لهم أفضلية القرارات عند محاولة إعاقة المهاجمين بطريقة الإنزلاق، فهنا يساعد الذكاء الإصطناعي أيضاً على تحديد الإنزلاق الأمثل لإستخلاص الكرة.

كما تم تحسين أكثر المناورات والإستجابة داخل اللعبة، ففي فيفا 19 كان من الشائع أن يدخل المدافع في سباق مع المهاجم لمحاولة اللحاق به مع إحتفاظ اللاعبين بنفس السرعة حتى لو تجاوزوا الحد الأقصى، أما في FIFA 20 سيلاحظ اللاعب أن المهاجم يفقد سرعته قليلاً بحسب المسافة التي يقطعها.

8. تغييرات كبيرة في الركلات الحرة وضربات الجزاء

سيكون التسجيل من خلال الركلات الحرة في اللعبة الجديدة أسهل مما كانت عليه من قبل، ولكن يظل هناك بعض اللمسات التي يحتاجها اللاعب لأولئك الذين يوريدون القيام بتسديدات مميزة.

أولاً سيتمكن اللاعبون من توجيه ضرباتهم الحرة في المكان الذي يوريدونه بمجرد تحديد الموضع، كما يمكن للاعبين أيضاً استخدام العصا اليمنى لتحديد دوران الكرة لرسم المسار المطلوب عند التسديد.

سيكون هناك أيضاً بعض الطرق في تسديد ركلات الجزاء، فبمجرد وقوف اللاعب في مكان تسديد يمكنك اختيار قوة التسديده، مع وجود إحتمالية إبتعاد الكرة عن المرمى إذا كانت القوة مرتفعة للغاية، ويحتاج أيضاً اللاعبون إلى الضغط على زر التسديد للمرة الثانية عندما يقوم اللاعب بركل الكرة.

9. ارتطام الكرة

حتى على أنعم الملاعب فالكرة تلتف تبتعد عند إصطدامها بالملعب، ولكن في فيفا 19 بدا الأمر وكأن الكرة مائلة على طول العشب، أما في فيفا 20 فسوف ترتد الكرة أكثر حول الملعب عندما تصطدم باللاعب، مما جعل اللعب من اللمسة الأولى أكثر أهمية من قبل.

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10. المراوغة والقوة في اللعب تلعب دوراً أكبر

كانت هناك الكثير من الشكاوي حول فيفا 19 مفادها أن المدافعين البطيئين يتم اللحاق بهم بسهوله من قِبل المهاجمين، وتم تصحيح هذا الأمر في فيفا 20 حيث أصبحت تلعب إحصائيات المراوغة دوراً أكبر في قدرة المدافع على الركض.

وأيضاً ستلعب مهارات اللاعب الخاصة دوراً كبيراً، حيث ستكون طرق الضرب وسلة أكثر فاعلية للتغلب على المدافع، ولكنها تتطلب مهارة أكثر من مجرد محاولة الركض بجانب المدافع مستخدماً السرعة فقط.

على الرغم من قلة المعلومات التي تم تقديمها في اللقاء الصحفي مع سام ريفيرا إلا أنه أضاف أيضاً أنه تم اتخاذ خطوات لجعل اللاعبين الأقوياء جسدياً مثل هاري كين وإدينسون كافاني أكثر فاعلية من خلال زيادة أهمية القوة والإحصائيات الجسدية.