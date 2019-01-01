رسمياً - زيدان على غلاف فيفا 20

نسخة "ألتيميت" يتصدرها زيزو، فيما يحتل هازارد وفان دايك الغلافين الآخرين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت شركة EA Sports المنتجة للعبة "فيفا"، أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سيتواجد على غلاف نسخة "ألتيميت" من فيفا 20.

وتم الإعلان عن زيدان اليوم –الثلاثاء- عقب الإعلان عن إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الجديد وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

أيضاً تم تأكيد ظهور زيدان في اللعبة ضمن نظام "ألتيميت" كأحد بطاقات الأساطير واللاعبين المعتزلين.

وسيظهر هازارد على غلاف النسخة العادية، فيما سيظهر فان دايك على غلاف نسخة الأبطال.

يذكر أن زيدان فاز بكأس العالم 1998 ويورو 2000 مع منتخب فرنسا لاعباً، بينما فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي كمدرب لريال مدريد بين 2016 و2018.