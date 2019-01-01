فيفا 20 فولتا | ما هو الجديد في هذا النظام، وما الفارق بينه وبين فيفا الشوارع

دائما ما تحاول شركة EA Sports أن تطور أكثر وأكثر في كل إصدار جديد من فيفا، وكانت إضافة الفولتا هي أخر التحديثات

أحمد جمال

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم اللعبة الأكثر شعبية لمحاكاة كرة القدم فيفا 20، والتي ستتواجد في الأسواق في سبتمبر القادم في جميع أنحاء العالم، وسنشهد في هذه النسخة الجديدة وضع الفولتا الذي يشبه كثيرا أسلوب "كرة الشوارع" القديمة.

بعد أن قام مبرمجي اللعبة بتحديث دوري أبطال أوروبا UEFA في فيفا 19، تطرق مطوري اللعبة إلى مستوى أعلى من التحدي من خلال اتخاذ خطوة جريئة آخرى إلى الأمام بتطويرهم لوضع الفولتا الجديد الذي سيكون من أهم التحديثات في النسخة الجديدة من اللعبة الأشهر في العالم على الاطلاق.

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ومع إقتراب إصدار فيفا 20 في الأسواق بعد بضعة أشهر، يُلقي Goal النسخة العربية نظرة على وضع الفولتا الجديد، ما هو وضع الفولتا وما الذي سيتضمنه وأكثر من ذلك.

ما هو وضع الفولتا Volta في فيفا 20؟

في البداية نحب أن نعرف المتابعين بمعنى الكلمة أولاً، فكلمة فولتا هي كلمة برتغالية تعني العودة، وقد تم ابتكارها من شركة EA Sports لتسمح للاعبي فيفا 20 بـ"العودة" باللعبة إلى الشوارع بعيداً عن الأجواء والساحات والملاعب المألوفة للأندية الكبيرة.

وعندما سئل جيف أنتوي منتج وضع الفولتا عن سر الإلهام وراء تطبيق أسلوب اللعبة الجديد في فيفا 20 قال "بالنسبة لملايين الناس حول العالم فإن الشوارع هي ملعبهم"، وأضاف قائلاً "إنها عودة إلى كرة القدم في الشوارع للحصول على امتيازات آخرى داخل لعبة فيفا، ونحن متحمسون حقاً لأن نكون في الأماكن التي نشأت بها كرة الشوارع، الأصالة والإبداع والثقافة كلها أمور أردنا أن تكون في وضع فولتا".

ووفقاً لمات بريور المخرج المُبدع في فيفا 20 فإن إضافة كرة القدم في الشوارع كانت واحدة من أكثر الميزات طلباً من أولئك الذين يلعبون اللعبة بإستمرار.

وقد صرح بريور لجول قائلاً "أغلب محبي كرة القدم تقريباً لم تكن ركلتهم الأولى في مباراة كاملة 11 ضد 11، فجذور كرة القدم تبدأ في الفناء الخلفي، في الحديقة، إنها جزء من كرة القدم لم نقم بفعله من قبل، لذلك نحن متحمسون للغاية لإضافة هذا الجانب إلى فيفا 20".

ماذا يمكنك أن تفعل في وضع الفولتا بفيفا 20؟

ستكون طريقة اللعب في وضع الفولتا الجديد في فيفا 20 بنفس طريقة اللعب العادية في باقي الأوضاع العادية، ولكن مع بعض التعديلات لتحسين تجربة المستخدم لكرة القدم في الشوارع.

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1. صناعة لاعب فريد من نوعة خاص بالمستخدم

سوف يكون اللاعبين قادرين على إنشاء لاعب جديد كلياً خاص بهم بشكل مخصص، بما في ذلك تسريحات الشعر والملابس والوشوم والاحتفالات، كما يكون مُتاح للفتح "عناصر الغرور في الاحتفال".

وفي خطوة جريئة من نوعها سيكون هناك خيار لجعل الشخصية ذكر أو أنثى، كما يمكن أيضاً للفرق أن تجمع لاعبين من الجنسين.

2. خمسة أنواع مختلفة من اللعبة

هناك خمسة أوضاع مختلفة داخل اللعبة، تتراوح ما بين ثلاث لاعبين ضد ثلاث لاعبين وحتى وضع اللعب داخل الصالات.

3v3 نشط*

4v4

4v4 نشط*

5v5

كرة قدم الصالات

*نشط تعني عدم وجود حارس مرمى.

3. اللعب في أماكن ومواقع متنوعة

من أجل محاكاة تجربة حقيقية لكرة القدم في الشوارع فهناك العديد من الأماكن المختلفة المتاحة للعب في فيفا 20 وضع الفولتا، وتشمل كلً من قفص في حي من أحياء مدينة لندن، ونفق في أمستردام، وسطح مبنى في طوكيو.

4. اللعب ضد الفرق الرسمية

بالإضافة إلى قدرة اللاعب في فيفا 20 وضع الفولتا من إنشاء لاعب خاص به، فإن اللعبة ستسمع للاعبين بالتحكم في أي من الفرق الرسمية في اللعبة.

لذلك يمكن أن ينتهى المطاف بالنجوم مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في قفص بمدينة لندن في مواجهة جديدة لتحديد من هو الـ"GOAT" في كرة قدم الشوارع.

5. وضع القصة في فولتا

على الرغم من أنهم قد تخلصوا من نمط "الرحلة" أو "المراحل" في فيفا 20 إلا أن EA Sports قد أشارت إلى أنه سيكون هناك نمط جديد من القصص خاص بوضع الفولتا، ولكن يبقى الأمر غير واضع وغير معروف ما الذي سيشمله بالضبط حتى الآن.

ومع ذلك يمكننا أن نُخمن أنه من المحتمل أن يتضمن توجيه لاعبك الخاص للإرتقاء به من الحي المحلي للاعب وحتى كرة الصالات للمحترفين.

6. إمكانية لعب وضع الفولتا على الإنترنت

نمت شعبية الألعاب التي تُلعب عبر الإنترنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة الماضية، وقد سمحت EA Sports أن تكون كرة قدم الشوارع في وضع الفولتا ممكنة للعب عبر الإنترنت.

ومثل فيفا "Ultimate" سيكون هناك بطولات دوري بين الفرق حيث يتعين على اللاعبين القتال في كرة الشوارع من أجل الترقية وتلافي الهبوط.

ما هي الإختلافات بين فيفا الشوارع ونمط فولتا في فيفا 20؟

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها EA Sports محاولة محاكاة كرة القدم ف الشوارع داخل اللعبة، وسوف يتذكر أولئك الذين أستمتعوا بالإصدارات القديمة من اللعبة وخاصة في أوائل العقد العشرين وجود نمط "فيفا الشوارع"، ومع ذلك فمن المتوقع أن تكون فولتا مختلفة تماما عن النظام القديم في "فيفا الشوارع".

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وقد صرح آرون مكاردي المنتج التنفيذي لفيفا 20 لجول قائلاً: "فيفا الشوارع تم إنشائها منذ عدة أعوام وكان نمط خيالياً حينها، وفي الوضع الجديد من فولتا فقد تجاوزناه بشكل ملحوظة، ويتخطى النمط كونه كرة قدم في الشوارع فقط"، ففي حين أن فيفا الشوارع كانت الأشكال كاريكاتورياً إلى حد ما من حيث تصوير اللاعبين وقدراتهم، فسيكون وضع فيفا فولتا أكثر صدقاً في الحياة وواقعية.

وكما ذكرنا من قبل أن وضع فولتا سيشمل أيضاً لاعبات، وهو الأمر الذي لم يكن موجوداً في ألعاب كرة القدم في بنمط "فيفا الشوارع" السابقة.