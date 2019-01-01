فيفا 20 | ما هي البطولات والمسابقات التي ستكون في اللعبة؟

تمت إضافة كلً من دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأول مرة في فيفا 19، فما هي المسابقات والبطولات الجديدة التي سنشاهدها في فيفا 20؟.

مازالت تفاصيل لعبة فيفا 20 والتي ستصدر في سبتمبر القادم غير معروفة كلياً، ولكن يمكننا أن نتوقع بعض الإضافات الجديدة في بطولات الدوري والبطولات الجديدة.

في كل إصدار جديد من اللعبة يتم إضافة تحديثات جديدة وخيارات لعب جديدة، حيث جائت النسخة السابقة فيفا 19 بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأول مرة، في حين تمت إضافة الدوري الصيني الممتاز أيضاً، حيث أرتفعت عدد الفرق المتاحة ف اللعبة إلى أكثر من 700 فريق، بالإضافة إلى أكثر من 30 دوري مختلف.

وعلى الرغم من أن فيفا 20 ستطل علينا بعض بضعة أشهر في الإصدار الرسمي ولكن من المتوقع أن تُقدم EA المزيد من البطولات والمسابقات الجديدة في هذا الإصدار.

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فكما ضمت فيفا 19 غالبية الدوريات الكبيرة ولكن حتى الآن هناك إستثناءات، مثل الدوري الروماني وأيضاً دوري الدرجة الخامسة الإنجليزية والمعروف أيضاً في إنجلترا بأسم فانراما وتشم أندية مثل ماكليسفيلد تاون وليتون أورينت، وقد وصلت عريضة من الكثير من المشجعيني وصل أعدادهم إلى 10000 توقيع من أجل إضافة هذا الدوري في لعبة فيفا 20، وبالفعل حظيت بدعم كبير من الرابطة الوطنية والعديد من الأندية وأيضاً دايفد بيرنشتاين رئيس فيفا السابق، كما من المتوقع أيضاً أن تظهر الدوريات التي حصلت على ترخيص فيفا 19 مرة آخرى في الإصدار الجديد.

ويرى الكثير من الخبراء الإنجليز تطور كبير في دوري فاناراما الوطني وأنه ينمو عاماً بعد عام ويستحق أن يتم الاعتراف به في الإصدار الجديد من اللعبة، وتحتاج EA Sports للوقوف وتدوين الملاحظات وإعطاء المجشعين في كرة القدم العالمية ما يريدون.

وقد تمت الإشارة إلى أن هناك أندية مثل وايكام واندررز التي بالفعل تحصل على دعم جماهيري كبير، والذي من شأنه أن يُغير من طريقة اللعب فعلى سبيل المثال يتم تكليف اللاعب بأخذ فريق من دوري متأخر ليصعد به إلى الدوري الممتاز.

ويمكنك عن طريق هذا التقرير الخاص بـGoal النسخة العربية متابعة كل الإضافات والتحديثات حول البطولات والمسابقات الجديدة التي ستضاف في فيفا 20.

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ما هي البطولات التي كانت مُتاحة في فيفا 19؟

الدوري الأرجنتيني الدوري الفرنسي الدوري الإيرلندي الدوري الإسترالي الدوري الألماني الدوري الروسي الدوري النمساوي الدوري الهولندي الدوري السعودي الدوري البلجيكي الدوري الإيطالي الدوري الإسكتلندي الدوري البرازيلي الدوري الياباني الدوري الإسباني (1، 2) الدوري التشيلي الدوري الكوري الدوري السويدي الدوري الصيني الدوري المكسيكي الدوري السويسري الدوري الكولومبي الدوري النرويجي الدوري التركي الدوري الدنماركي الدوري البولندي الدوري الأمريكي / الكندي الدوري الإنجليزي (1، 2، 3، 4) الدوري البرتغالي

الأرقام هي دلالة على عدد الدوريات المتاحة في اللعبة، على سبيل المثال في الدوري الإسباني هناك الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى مُتاحين في فيفا 19