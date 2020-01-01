مواعيد مباريات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

يقدم لكم جول تقريراً عن كل المعلومات اللازمة عن مواجهات دور الـ 8 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، والتي تبدأ بمواجهة الهلال ضد الاتفاق

أحمد جمال

انطلقت مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20 بدءًا من دور الـ64 يوم 5 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 8 ربيع الأول 1441 هجرياً، واستمرت المسابقة حتى أصبحنا على مشارف مشاهدة المواجهات القوية بين الفرق الكبرى في الكرة السعودية، حيث انتهى دور الـ16 من كأس الملك منذ حوالي أسبوعين، ليتأهل ثماني فرق للتنافس على اللقب.

استطاع الهلال أن يعبر الدور السابق بصعوبة بعد انتصاره على الفيصلي عن طريق ركلات الترجيح، بعدما تعادلاً بنتيجة (2-2)، ليتأهل الموج الأزرق إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كما عبر النصر من فريق ضمك بعد انتصاره برباعية مقابل هدفين، ليحجز مكانه في دور الـ8، وفي مفاجأة جديدة استطاع الفتح أن يتأهل على حساب الاتحاد الذي يستمر في تقديم العروض السيئة والأداء الذي لا يرقى لفريق بحجم العميد ولا يُرضي جماهيره العريقة.

استطاع الأهلي أن ينتصر على الفيحاء بهدف نظيف دون رد ليلحق بكلاً من الوحدة والعدالة، بالإضافة إلى تأهل أبها الذي فجر مفاجأة كبيرة بتخطيه للتعاون بطل النسخة السابقة من كأس الملك، وفي مفاجأة من نوع آخر استطاع الاتفاق أن يحفر في تاريخ البطولة نتيجة من أكبر النتائج التي عاصرتها الجماهير السعودية في بطولة الكأس السعودي، حيث استطاع أن ينتصر بنتيجة (7-1) على أحد.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات دور الـ8 من كأس خادم الحرمين التي تبدأ يوم الخميس 16 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 21 جمادى الأول 1441 هجرياً، كما سنتعرف على الملاعب التي ستستضيف هذه المباريات بالإضافة إلى القنوات الناقلة.