انتظام الدوسري وعطيف وغياب جوميس عن مران الهلال استعدادًا للاتفاق

مباراة صعبة أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين

واصل الهلال تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الخميس القادم أمام الاتفاق في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، وقد شهد المران عودة بعض المصابين.

وشهد مران أمس الإثنين عودة نواف العابد بعد غيابه عن مباراتي الهلال أمام الأهلي والوحدة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للإصابة، وتواصلت الأخبار الجيدة بانتظام الثنائي حسن كادش وعبد الله عطيف في تدريبات اليوم بعد تعافيهما التام من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة السابقة.

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وأوضح تويتر الهلال أن الثنائي جانج هيون سو وعمر خربين واصلا برامجهما العلاجية والتأهيلية المعدة لهما مسبقًا، فيما انتظم سالم الدوسري في التدريبات بعدما غاب عن مران الأمس بقرار من المدرب رازفان لوشيسكو الذي فضل منحه يومًا من الراحة.

وتواصل غياب المهاجم والهداف الفرنسي بافيتيمبي جوميس لليوم الثاني على التوالي لتواجده خارج البلاد بعدما فضل المدرب الروماني منحه هو الآخر راحة من التدريبات، ومن المقرر أن يصل السعودية مساء اليوم وأن ينتظم في مران يوم غدٍ الأربعاء استعدادًا لمباراة ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مساء الخميس.

وأدى اللاعبون تدريبات فنية وتكتيكية وكان الختام بمناورة فنية على نصف مساحة الملعب، وقد حضر المران الرئيس فهد بن نافل.