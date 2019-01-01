مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2020 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، الملاعب وأكثر من ذلك

أحمد جمال

تنطلق مباريات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية 2020 يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 1 ربيع الأول 1441 هجرياً، وستستمر مباريات هذا الدور على يومين.

سيشهد اليوم الأول للبطولة التي تُدعى كأس كارابو 5 مباريات، وفي نفس التوقيت، حيث سيلتقي أكسفورد يونايتد بسندرلاند على استاد قسام، وهما فريقين ينشطون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، المعادل للدرجة الثالثة في الدوريات الأخرى، بينما سيحل ليستر سيتي ضيفاً على بيرتون الذي يُنافس في دوري البطولة الإنجليزية المعادل للدرجة الثانية في الدوريات الأخرى.

كما سيستضيف كراولي تاون الناشط في دوري الدرجة الأولى فريق كولشيستر الناشط في دوري الدرجة الثانية، بينما ستكون المباراتين الأخرتين لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيستضيف إيفرتون نادي واتفورد على ملعب جوديسون بارك، بينما سيحل ساوثهامبتون ضيفاً على مانشستر سيتي باستاد الاتحاد.

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وفي يوم الأربعاء سنكون على موعد مع مباريات غاية في القوة في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2020، حيث يحل أرسنال ضيفاً على ليفربول بملعب الأنفيلد في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن يلتقي كلٌا من وولفرهامبتون وأستون فيلا على ملعب فيلا بارك، بينما سنختم الجولة بصراع أخر لا يقل قوة عن مباراة الجانرز والريدز، حيث يلتقي كلٌا من مانشستر يونايتد وتشيلسي على استاد ستامفورد بريدج .

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية 2020 "كأس كاراباو"، الملاعب والقنوات الناقلة.