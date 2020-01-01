مواعيد مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة 20 من الدوري الإيطالي 2019-20

جولة جديدة من الدوري الإيطالي 2019-20 تنطلق يوم السبت القادم 18 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 23 جمادى الأولى 1441 هجرياً، وستحمل الرقم 20 أي أنها الأولى في الدور الثاني وستشهد مباريات منتظرة.

البداية ستكون في الأوليمبيكو الذي سيستضيف فيه نسور العاصمة لاتسيو الساعية للتحليق والفوز بالكالتشيو هذا الموسم، سامبدوريا المتخبط منذ بداية الدوري، وفي نفس اليوم سيواجه تورينو ساسوولو في مباراة يمكن أن نسميها قمية الوسط لتواجد الفريقين في وسط جدول ترتيب الدوري الإيطالي، أما ختام اليوم الأول ستكون إحدى القمم التاريخية في السيري آ بين نابولي البعيد عن المنافسة هذا الموسم وفيورنتنيا في سان باولو.

أعاد ميلان نجمه زلاتان إبراهيموفيتش في سوق الانتقالات الحالية، ومعه عادت الروح للفريق الذي فاز في مباراته الأخيرة في كأس إيطاليا والتي قبلها في الدوري بنفس النتيجة 2-0، وسيتابع الروسونيري رحلته في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع بمواجهة أودينيزي الذي فاز عليه في الدور الأول، ما يعني أن اللقاء سيكون ثأري لزملاء السلطان.

تراجع كالياري في الأسابيع الأخيرة في السيري آ منذ حلول الشتاء، وهو ما أدى إلى تراجعه للمركز السادس الذي لا يعتبر سئ للفريق مقارنةً بالمواسم السابقة، لكنه يعتبر غير لائق نظرًا لبداية الفريق القوية هذا الموسم، وسيكون لدى أبناء ساردينيا في هذا الأسبوع فرصة للعودة من جديد حيث سيواجهوا بريشيا صاحب المركز قبل الأخير في الترتيب.

خسر الإنتر الصدارة في الأسبوع الماضي من الكالتشيو بعد التعادل مع أتالانتا بهدفٍ لمثله، لكن الفرصة أمامه هذا الأسبوع بمواجهة ليتشي الضعيف، أما يوفنتوس بطل الشتاء فسيكون أمام فريق صعب المنال هو بارما ، وسيكون عليه الفوز أو ترك الصدارة للنيراتزوري.

وفي هذا التقرير نستعرض معكم مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي 2019-20 ، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين وجدول ترتيب البطولة.

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موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة 20:

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة لاتسيو - سامبدوريا أوليمبيكو السبت 18 يناير 2019،

23 جمادى الأولى 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية دانييلي كيفي beIN SPORTS HD 4 ساسوولو - تورينو استاد مابي السبت 18 يناير 2019،

23 جمادى الأولى 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية دافيدي ماسا beIN SPORTS HD 4 نابولي - فيورنتينا سان باولو السبت 18 يناير 2019،

23 جمادى الأولى 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية فابريزيو باسكوا beIN SPORTS HD 4 ميلان - أودينيزي سان سيرو الأحد 19 يناير 2019،

24 جمادى الأولى 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية لوكا بايريتو beIN SPORTS HD 4 بولونيا - هيلاس فيرونا ريناتو دالارا الأحد 19 يناير 2019،

24 جمادى الأولى 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية جيوفاني أيرولدي beIN SPORTS HD 1 بريشيا - كالياري ماريو ريجامونتي الأحد 19 يناير 2019،

24 جمادى الأولى 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أنطونيو جيوا beIN SPORTS HD 9 ليتشي - الإنتر إيتوري جياردينيرو الأحد 19 يناير 2019،

24 جمادى الأولى 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية بييرو جياكوميلي beIN SPORTS HD 4 جنوى - روما لويجي فيراريس الأحد 19 يناير 2019،

24 جمادى الأولى 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية فابيو ماريسكا beIN SPORTS HD 4 يوفنتوس - بارما استاد آليانز الأحد 19 يناير 2019،

24 جمادى الأولى 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ماركو دي بيلو beIN SPORTS HD 4 أتالانتا - سبال استاد جويس الإثنين 20 يناير 2019،

25 جمادى الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية فيديريكو لا بينا beIN SPORTS HD 4

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أبرز الغائبين عن الجولة 20 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف جوردان لوكاكو - لاتسيو سيناد لوليتش - لاتسيو آدم ماروشيتش - لاتسيو ماريو روي - نابولي دانيلو كاتالدي - لاتسيو أليساندرو فلورينزي - روما سيموني زازا - تورينو أليكساندر كولاروف - روما كيفن مالكويه - نابولي دومينيكو كريشيتو - جنوى فوزي غلام - نابولي رودريجو بينتانكور - يوفنتوس خاليدو كوليبالي - نابولي هانز هاتيبور - أتالانتا دريس ميرتينس - نابولي لا يوجد نيكولا ماكسيموفيتش - نابولي لا يوجد فرانك ريبيري - فيورنتينا لا يوجد ليو دوارتي - ميلان لا يوجد لوكاس بيجليا - ميلان لا يوجد دافيدي كالابريا - ميلان لا يوجد دانيلو دامبروزيو - الإنتر لا يوجد دافيدي زاباكوستا - روما لا يوجد خافيير باستوري - روما لا يوجد هنريك مخيتاريان - روما لا يوجد فيديريكو فازيو - روما لا يوجد نيكولو زانيولو - روما لا يوجد جيورجيو كيليني - يوفنتوس لا يوجد سامي خضيرة - يوفنتوس لا يوجد مريح ديميريل - يوفنتوس لا يوجد ماتيا دي شيليو - يوفنتوس لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: