مواعيد مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي 2019-20

تستمر متعة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتبدأ جولة جديدة مُنبئة بالإثارة مساء السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 1 جمادي الأول 1441 هجريًا.

الجولة ستبدأ بمباراة بين فرق منتصف الجدول، بورنموث وبرايتون، قبل أن نتوجه إلى إيفرتون المنتشي بمدربه الجديد كارلو أنشيلوتي، عندما يحل ضيفًا على نيوكاسل، في الوقت الذي يلتقي فيه توتنهام مع نوريتش سيتي.

وست هام يونايتد سيستضيف ليستر سيتي في مباراة الفرصة الأخيرة للمدرب بليجريني، بينما يسعى مانشستر يونايتد لاستكمال تألقه في البوكسينج داي، عندما يحلّ ضيفًا على بيرنلي في ملعب تورف مور الشهير.

ثم ياتي يوم الأحد ومعه مباريات حُبلى بالإثارة، فالبداية ستكون بديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي، ثم قمة أخرى بين ليفربول المتصدر وولفرهامبتون الذي انتصر على مانشستر سيتي في مفاجأة مدوية.

ختام الجولة سيكون بمباراة من العيار الثقيل بين الحصان الأسود في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، شيفيلد يونايتد، وبين مانشستر سيتي الجريح، والذي يسعى للانتصار لاستعادة آمال المنافسة على لقب البطولة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

كلوب: لا نستطيع تحقيق دوري اللا هزيمة مثل أرسنال

مواعيد مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة برايتون - بورنموث ملعب فالمر السبت 28 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأول 1441،

14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 2 نيوكاسل - إيفرتون سانت جيمس بارك السبت 28 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ستيفان ماسون beIN SPORTS HD ساوثامبتون - كريستال بالاس سانت ماري السبت 28 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية أندي مادلي beIN SPORTS HD واتفورد - أستون فيلا فيكاراج رود السبت 28 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأول 1441،

17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية سيمون هوبر beIN SPORTS HD نوريتش سيتي - توتنهام كارو رود السبت 28 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأول 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية كيفن فريند beIN SPORTS HD وست هام - ليستر سيتي ملعب لندن السبت 28 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأول 1441،

19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية دافيد كوتي beIN SPORTS HD بيرنلي - مانشستر يونايتد تورف مور السبت 28 ديسمبر 2019،

1 جمادي الأول 1441،

21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2 أرسنال - تشيلسي الإمارات الأحد 29 ديسمبر 2019،

2 جمادي الأول 1441،

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية كريج باوسون beIN SPORTS HD2 ليفربول - ولفرهامبتون الأنفيلد الأحد 29 ديسمبر 2019،

2 جمادي الأول 1441،

18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 2 مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد الاتحاد الأحد 29 ديسمبر 2019،

2 جمادي الأول 1441،

20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية كريس كافاناج beIN SPORTS HD2

أبرز الغائبين عن الجولة 19 في الدوري الإنجليزي:

تقارير .. أنشيلوتي يقترب من التعاقد مع إيفرتون

للإصابة للإيقاف تايرون مينجز - أستون فيلا كالوم تشامبرز - أرسنال جون ماكجين - أستون فيلا دييجو ريكو - بورنموث ديان لوفرين - إيفرتون جيف هيندريك - بيرنلي فابينيو - ليفربول ماتيو كوفاسيتش - تشيلسي ناثانيل كلاين - ليفربول هيون مين سون - توتنهام جويل ماتيب - ليفربول إيديرسون - مانشستر سيتي جورجينيو فينالدوم - ليفربول لا يوجد إيمريك لابورت - مانشستر سيتي لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد ديفيد سيلفا - مانشستر سيتي لا يوجد أندريه جوميز - إيفرتون لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد ميشيل فورم - توتنهام لا يوجد ماركو روخو - مانشستر يونايتد لا يوجد

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