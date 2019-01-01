تقارير .. أنشيلوتي يقترب من التعاقد مع إيفرتون

كارلو أنشيلوتي يخلف ماركو سيلف في إيفرتون

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة إيفرتون استقرت على التعاقد مع كارلو أنشيلوتي لقيادة الفريق فنياً خلال الفترة القادمة.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت، فإن المدرب الإيطالي وصل إلى إنجلترا للاتفاق مع إدارة إيفرتون على كافة التفاصيل.

أنشيلوتي الذي رحل عن نابولي الأسبوع الماضي، ارتبط اسمه بالتدريب في الدوري الإنجليزي، خلال الفترة القادمة.

وتعمل إدارة إيفرتون على إيجاد بديلاً للمدرب السابق ماركو سيلفا الذي تمت إقالته لسوء النتائج، والتعاقد مع دانكان فيرجسون كمدرب مؤقت.

فيرجسون سيقود التوفيز، في مباراة الأربعاء أمام ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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المدرب الأسكتلندي قاد الفريق في مباراتين الأولى حقق فيها الفوز أمام تشيلسي، ثم تعادل أمام مانشستر يونايتد في البريميرليج.

جدير بالذكر أن إيفرتون يحتل المركز السادس عشر من جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن وست هام صاحب المركز الخامس عشر.