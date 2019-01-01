مواعيد مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20

أبانوب صفوت

تنطلق مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي 2019-20 يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 29 ربيع الآخر 1441 هجرياً، في ما يُعرف بجولة البوكسينج داي لأنها تقُام بعد أجازة أعياد الميلاد بيوم واحد فقط.

ستبدأ مباريات اليوم الأول بمباراة توتنهام وبرايتون حيث سيسعى رجال مورينيو لتعويض الخسارة المؤلمة في الديربي أمام تشيلسي، وفي نفس اليوم ستقام عدة لقاءات أخرى مهمة، منها ضربة البداية لأنشيلوتي مع إيفرتون ضد بيرنلي، وللإسباني أرتيتا مع أرسنال ضد بورنموث.

يرغب مانشستر يونايتد بقيادة سولشار في تعويض الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها الشياطين الحُمر أمام المتذيل واتفورد في الأسبوع الماضي، وفي ختام اليوم سيتواجه ليفربول مع الوصيف ليستر سيتي في مباراة صعبة للغاية على أصحاب المركز الأول بعد إرهاق كأس العالم للأندية.

في يوم الجمعة ستُقام مباراة واحدة تلك التي ستجمع بين مانشستر سيتي الذي انتفض أمام ليستر في الجولة الماضية، في مهمة لرجال بيب جوارديولا للثأر من وولفرهامبتون بعد أن خسر حامل اللقب أمامهم على ملعب الاتحاد في مباراة الدور الأول.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

شقيق أوباميانج ينتقد اقتراب أرتيتا من تدريب أرسنال

مواعيد مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة توتنهام - برايتون ملعب توتنهام هوتسبيرز الخميس 26 ديسمبر 2019،

29 ربيع الآخر 1441،

14:30 مصر، 15:30 السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 2 بورنموث - أرسنال دين كورت الخميس 26 ديسمبر 2019،

29 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 1 شيفيلد يونايتد - واتفورد برامول لين الخميس 26 ديسمبر 2019،

29 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ديفيد كوتي beIN SPORTS HD تشيلسي - ساوثامبتون ستامفورد بريدج الخميس 26 ديسمبر 2019،

29 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية كريس كافانا beIN SPORTS HD 2 أستون فيلا - نورويتش سيتي فيلا بارك الخميس 26 ديسمبر 2019،

29 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية ستيوارت أتويل beIN SPORTS HD 6 كريستال بالاس - وست هام سيلهرست بارك الخميس 26 ديسمبر 2019،

29 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أندريه مارينر beIN SPORTS HD 5 إيفرتون - بيرنلي جوديسون بارك الخميس 26 ديسمبر 2019،

29 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD 4 مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد أولد ترافولد الخميس 26 ديسمبر 2019،

29 ربيع الآخر 1441، 19:30 مصر، 20:30 السعودية كيفن فريند beIN SPORTS HD2 ليستر سيتي - ليفربول كينج باور الخميس 26 ديسمبر 2019،

29 ربيع الآخر 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2 وولفرهامبتون - مانشستر سيتي مولينكس الجمعة 27 ديسمبر 2019،

30 ربيع الآخر 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية مارتن أتكنسون beIN SPORTS HD2

أبرز الغائبين عن الجولة 19 في الدوري الإنجليزي:

تقارير .. أنشيلوتي يقترب من التعاقد مع إيفرتون

للإصابة للإيقاف تايرون مينجز - أستون فيلا كالوم تشامبرز - أرسنال جون ماكجين - أستون فيلا دييجو ريكو - بورنموث ديان لوفرين - إيفرتون جيف هيندريك - بيرنلي فابينيو - ليفربول ماتيو كوفاسيتش - تشيلسي ناثانيل كلاين - ليفربول هيون مين سون - توتنهام جويل ماتيب - ليفربول لا يوجد جورجينيو فينالدوم - ليفربول لا يوجد إيمريك لابورت - مانشستر سيتي لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد ديفيد سيلفا - مانشستر سيتي لا يوجد أندريه جوميز - إيفرتون لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد ميشيل فورم - توتنهام لا يوجد ماركو روخو - مانشستر يونايتد لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20: