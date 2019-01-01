مواعيد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، القنوات، الترتيب وأبرز الغائبين

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2019-20

أحمد جمال

تنطلق الجولة الثامنة من الدورى الايطالى 2019-20 يوم السبت 19 أكتوبر 2019، الموافق 20 صفر 1441 هجريًا، وسنكون على موعد مع مواجهات صعبة ونارية كما عودتنا فرق الكالتشيو خاصةً هذا الموسم.

ستكون البداية بمباراة بين لاتسيو وأتالانتا، عندما يحل الأخير ضيفاً على ملعب ملعب الأولمبيكو في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، قبل أن يستضيف نابولي فريق هيلاس فيرونا في السادسة مساءً على ملعب سان باولو، وفي نهاية اليوم الأول من الجولة يحل بولونيا ضيفاً على يوفنتوس الذي تصدر الدوري بعد انتصاره في الجولة السابقة على الإنتر.

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وفي ثاني أيام الجولة سيحل النيراتزوري الخارج من هزيمة على يد البيانكونيري ضيفاً ثقيلاً على ساسوولو على ملعب ملعب تريكولوري في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأحد، قبل أن يحل روما ضيفاً على سامبدوريا بملعب لويجي فيراريس.

وفي ختام اليوم الثاني من الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2019-20 سنشاهد مباراة ميلان ضد ليتشي في التجربة الأولى للمدرب ستيفانو بيولي الذي تولى على عاتقه مهمة تدريب الروسونيري بعد إقالة جيامباولو بسبب سوء النتائج التي وضعت الديافولو في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط فقط بعد خوض 7 جولات من السيري آ.

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وفي ختام الجولة سنتابع مباراة بريشيا ضد فيورنتينا، عندما يحل الأخير ضيفاً على ملعب ماريو ريجامونتي في التاسعة إلا ربع من يوم الإثنين 21 أكتوبر 2019.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي موسم 2019-20، القنوات الناقلة، جدول الترتيب والغيابات قبل بداية الجولة.

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موعد مباريات الدوري الإيطالي 2019-20 - الجولة الثامنة:

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة لاتسيو - أتالانتا الأولمبيكو السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية جيانلوكا روتشي beIN SPORTS HD 8 نابولي - هيلاس فيرونا سان باولو السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ماركو بيتشينيني beIN SPORTS HD 4 يوفنتوس - بولونيا استاد يوفنتوس السبت 19 أكتوبر 2019،

20 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية ماسيمليانو ايراني beIN SPORTS HD 4 ساسوولو - الإنتر تريكولوري الأحد 20 أكتوبر 2019،

21 صفر 1441،

12:30 مصر، 13:30 السعودية بييرو جياكوميللي beIN SPORTS HD 4 أودينيزي - تورينو فريولي الأحد 20 أكتوبر 2019،

21 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية روساريو ابيسو beIN SPORTS HD 1 سامبدوريا - روما لويجي فيراريس الأحد 20 أكتوبر 2019،

21 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية فابيو ماريسكا beIN SPORTS HD 4 كالياري - سبال سردينيا أرينا الأحد 20 أكتوبر 2019،

21 صفر 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية دانيلي شيفي beIN SPORTS HD 7 بارما - جنوى إنيو تارديني الأحد 20 أكتوبر 2019،

21 صفر 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية باولو فاليري beIN SPORTS HD 4 ميلان - ليتشي سان سيرو الأحد 20 أكتوبر 2019،

21 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية فابريزيو باسكوا beIN SPORTS HD 4 بريشيا - فيورنتينا ماريو ريجامونتي الإثنين 21 أكتوبر 2019،

22 صفر 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية جيامباولو كالفيرسي beIN SPORTS HD 4

أبرز الغائبين عن الجولة الثامنة في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف ماركو بياتسا - يوفنتوس ماتيو موساكيو - ميلان جيورجيو كيليني - يوفنتوس لوكاس ليفا - لاتسيو ماتيا دي شيليو - يوفنتوس روبيرتو سوريانو - بولونيا دوجلاس كوستا - يوفنتوس لا يوجد دانيلو - يوفنتوس لا يوجد محمد فارس - سبال لا يوجد لورينزو تونيلي - نابولي لا يوجد دييجو بيروتي - روما لا يوجد دافيدي زاباكوستا - روما لا يوجد جنكيز أوندير - روما لا يوجد لورينزو بيليجريني - روما لا يوجد ماتيا كالدارا - ميلان لا يوجد هنريك مخيتاريان - روما لا يوجد ماكسيموفيتش - نابولي لا يوجد ماريو روي - نابولي لا يوجد السيد هيساي - نابولي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2019-20: