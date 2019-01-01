إدارة ميلان رفضت فكرة جاتوزو بالتعاقد مع ريبيري

جاتوزو كان يريد ريبيري في ميلان قبل الذهاب إلى فيورنتينا

فيسبوك تويتر بلال محمد

طلب جينارو جاتوزو، المدير الفني السابق لنادي ميلان الإيطالي الحصول على خدمات الفرنسي فرانك ريبيري في الروسونيري، إلا أن الإدارة رفضت.

وانضم ريبيري إلى صفوف فيورنتينا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كصفقة انتقال حر.

وقال ماسيمو برامباتي اللاعب السابق في تصريحات إذاعية: "لا أفهم لماذا صبرت إدارة ميلان على جيامباولو كل تلك الفترة قبل التعاقد مع ستيفانو بيولي".

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وواصل: "كان من الأفضل أن تتمسك الإدارة بجاتوزو وتتبع أفكاره، لقد طلب منهم في اجتماع سابق التعاقد مع ثلاثة لاعبين أصحاب خبرة بينهم اثنين كانوا بدون نادي".

وأكمل: "جاتوزو طلب التعاقد مع ريبيري كواحد من تلك الأسماء، ولكن الإدارة رفضت هذا المقترح".

جدير بالذكر أن ريبيري صاحب الـ 36 عاماً، لعب مع فيورنتينا سبع مباريات سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً.