رسمياً | انتهاء نادي باليرمو بقرار المحكمة

نادي إيطالي جديد عريق تُكتب نهايته

تويتر هيثم محمد

أعلن القضاء الإيطالي رسمياً نهاية نادي باليرمو بمسماه القديم بعد الفشل في تسوية مشاكله المالية التي أدت لإفلاسه وهبوطه للدرجة الرابعة.

باليرمو يلعب حالياً بدوري الدرجة الرابعة تحت مسمى جديد بعدما تم سحب رخصة مشاركته بالدرجة الثانية في بداية الموسم بسبب المشاكل المادية.

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وبحسب "كوريري"، تقدم نجل مالك النادي السابق ماوريزيو زامباريني بعرض بقيمة 10 ملايين يورو لتسوية ديون النادي، ولكن المحكمة اعتبرته غير كافي.

وتم إلغاء النادي بمسماه الأشهر US Citta di Palermo، والذي تأسس في 1987، ومعه شهد النادي أفضل فتراته بالكرة الإيطالية بعدما حل خامساً في مناسبتين وبلغ نهائي الكأس في 2011.

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وسبق وتعرضت عدة أندية شهيرة في إيطاليا لظروف مشابهة، وآخرها كان بارما، وقبله فيورنتينا.