يوفنتوس يسعى لحصد 60 مليوناً من مانشستر يونايتد

صفقة ثلاثية في الطريق بين الفريقين

هيثم محمد تويتر

ذكرت تقارير إيطالية أن صفقة ثلاثية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد يجرى التجهيز لها حالياً قد تؤدي لأرباح مادية كبيرة للعملاق الإيطالي.

ويدور الحديث في إيطاليا وإنجلترا عن إمكانية انتقال لاعبين من يوفنتوس إلى يونايتد في يناير المقبل، بالإضافة للمدرب السابق للفريق ماسيمليانو أليجري.

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وأوضحت "توتوسبورت" أن أليجري من أجل أن يتم انتقاله لمانشستر يجب أن يسوي عقده مع يوفنتوس، وهو ما يحرر النادي من راتبه هو وجهازه المعاون.

وفسرت الصحيفة أن إجمالي المبلغ من رواتب الجهاز الفني الذي سيوفره يوفنتوس سيكون في حدود 16 مليون يورو حال انتقال أليجري لتدريب يونايتد.

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وفي سياق آخر، تحدث التقرير أن مانشستر أتم اتفاقاً لضم ماريو ماندجوكيتش في يناير مقابل قرابة عشرة ملايين يورو، بينما يحاول أيضاً ضم إيمري تشان بعد خروجه من الحسابات.

وبحسب الصحيفة، فإجمالي ما سيجمعه يوفنتوس من بيع اللاعبين وتوفير رواتبهم، بالإضافة لفسخ عقد أليجري، سيصل لحدود 60 مليون يورو.

ويلعب يونايتد يوم الأحد أمام ليفربول في البريميرليج، بينما يقابل يوفنتوس بولونيا السبت في الدوري الإيطالي.