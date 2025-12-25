تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoالمغرب
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoمالي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي في كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب ومالي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك المغرب ومالي، في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كل من زامبيا وجزر القمر.

ويحتل المغرب صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط حققها من الفوز بثنائية نظيفة على جزر القمر، بينما يتشارك كل من زامبيا ومالي الوصافة بعد تعادلهما الإيجابي في أول مباراة بهدف لمثله

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025، هو الجمعة 26 ديسمبر 2025، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت المغرب.

crest
كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا A
Prince Moulay Abdellah Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق جواد بدة.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1جواد بدة
beIN MAX 2
beIN MAX 3
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة المغرب ضد مالي

المغربHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestمالي
1
ياسين بونو
6
رومان سايس
26
أنس صلاح الدين
5
نايف أكرد
3
نصير مزراوي
8
عز الدين أوناحي
4
سفيان أمرابط
11
اسماعيل صيباري
10
إبراهيم دياز
9
سفيان رحيمي
24
نيل العيناوي
16
دجيجي ديارا
15
مامادو فوفانا
26
ويو كوليبالي
5
عبدلاي ديابي
3
أمادو دانتي
7
دورجيلس نيني
20
مامادو سانجاري
23
أليو ديانج
17
لاسين سينايوكو
19
كاموري دومبيا
9
البلال توريه

4-2-3-1

ماليAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • وليد الكركراكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توم سينتفيت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب ومالي في المباريات الأخيرة

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

مالي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات المغرب ومالي الأخيرة

المغرب

آخر 5 مباريات

مالي

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

10

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب المغرب ومالي في كأس أفريقيا 2025

