ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المغربي تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي العقبة التنزانية بهدف نظيف، بينما عبر الكاميرون إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على جنوب إفريقيا بهدفين لهدف.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكاميرون في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، هو الجمعة 9 يناير 2026، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

كأس أمم إفريقيا - المرحلة الإقصائية Prince Moulay Abdellah Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا 2025

نتائج المغرب والكاميرون في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات المغرب والكاميرون الأخيرة