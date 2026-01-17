ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

يسعى المنتخب المغربي، بقيادة وليد الركراكي، إلى تحقيق الميدالية الذهبية التي طال انتظارها من عام 1976 بينما يطمح رجال بابي تياو في إحراز لقبهم الثاني.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، هو الأحد 18 يناير 2026، على ملعب الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت مصر.

كأس أمم إفريقيا - المرحلة الإقصائية Prince Moulay Abdellah Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 بتعليق جواد بدة، و beIN MAX 2 بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

نتائج المغرب والسنغال في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات المغرب والسنغال الأخيرة