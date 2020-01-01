مارتينيلي يروي تفاصيل فترته في برشلونة وعرض ريال مدريد

المهاجم البرازيلي الشاب تدرب مع أنسو فاتي

كشف جابرييل مارتينيلي مهاجم أرسنال، عن تواجده لقضاء فترة للاختبار ما، قبل التوجه للدوري الإنجليزي والانضمام للمدفعجية.

مارتينيلي يعتبر من أبرز المواهب الشابة في البريميرليج هذا الموسم، بعد المستويات المبهرة التي قدمها مع أرسنال وسجله التهديفي المميز.

صاحب الـ18 سنة المنضم لأرسنال من نادي إيتوانو المغمور بالبرازيل، تحدث عن العروض التي تلقاها قبل الانتقال للنادي اللندني.

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وقال مارتينيلي:"قبل كأس ساوباولو قضيت بضعة أيام مع برشلونة من أجل الاختبار وبالتحديد 15 يوماً هناك".

وأضاف:"لقد دعوني للتدريب مع لاماسيا بالأكاديمية، ولكن بعدها لم يتحدثوا معي أبداً وعدت لإيتوانو قبل الانتقال لأرسنال في وقت لاحق".

وتابع:"لقد تدربت مع أنسو فاتي وأصبحنا أصدقاء، حيث ساعدني بشكل كبير في الأيام القليلة التي قضيتها ببرشلونة، والآن هو لاعب أساسي معهم ويستحق الحصول على فرصة".

وأما عن أنباء رغبة ريال مدريد في التعاقد معه بعد تألقه هذا الموسم:"لا توجد أي عروض حتى الآن، كل تركيزي على إثبات نفسي مع أرسنال".

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مثله الأعلى:"كريستيانو رونالدو، تعجبني قوته وعمله المستمر للفوز بكل شيء، لقد فاز بكل الجوائز الممكنة على المستوى الجماعي والفردي، يرفض الراحة ودائماً يطلب المزيد".

يذكر أن مارتينيلي نجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 4 في 23 مباراة لعبها مع أرسنال بجميع البطولات هذا الموسم.