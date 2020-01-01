مانشستر سيتي مستعد للتعاقد مع ميسي

مانشستر سيتي يتابع تطور أزمة ميسي مع برشلونة

يبدو أن مانشستر سيتي سيكون الوجهة المحتملة والأكثر منطقية بالنسبة لليونيل ميسي في حال انتهت قصته مع برشلونة بالرحيل في الصيف.

ويمتد عقد ميسي مع الفريق الكتالوني حتى صيف العام 2021، ولكنه يمتلك بندًا في عقده يسمح له بالرحيل في نهاية الموسم الحالي في حال أراد.

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وبعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بينه وبين الإدارة، يبدو أن مستقبل ميسي سيكون مفتوحًا لكل الاحتمالات حتى وإن كان البقاء هو الاحتمال الأبرز.

ولكن حسب المصادر الصحفية الإنجليزية فإن مانشستر سيتي يراقب وضع ميسي الحالي من أجل التحرك في حال قرر البرغوث الرحيل.ر

وسيكون الراتب هو العائق الأكبر في وجه جميع الأندية التي من الممكن أن ترغب في الحصول على خدمات أفضل لاعب في العالم.

وحسب صحيفة جازيتا فإن التعاقد مع ميسي سيتطلب عقدًا سنويًا يتراوح ما بين 80 و85 مليون يورو من أجل التحرك خطوة خارج برشلونة.

وفي الوقت الحالي لا يبدو أن هناك أي نادٍ في أوروبا يستطيع تحمل هذه التكاليف سوى مانشستر سيتي، ما يفتح الباب أمام اجتماع ميسي مع جوارديولا من جديد.

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يذكر أن ليونيل ميسي قد رد على أبيدال بشكل صريح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام مما أشعل الأجواء داخل برشلونة وهدد برحيل أحد الطرفين.