ليفي كولويل: هل يصبح نجم تشيلسي الشاب جون تيري الجديد؟

المدافع البالغ من العمر 18 عامًا والذي نشأ جنبًا إلى جنب مع لاعب بايرن ميونخ الرائع موسيالا، أثار الإعجاب في الأسابيع الأولى له في هدرسفيلد

قبل عشر سنوات في ساوثامبتون، كان هناك طفلين يبلغان من العمر ثماني سنوات يلعبان كرة القدم معًا، ولم يكونا قادرين على تخيل الطريق التي سيسلكانها خلال العقد المقبل.

أحد هؤلاء الشباب كان جمال موسيالا نجم أكاديمية تشيلسي السابق الذي حطم عددًا لا يحصى من الأرقام القياسية لكل من بايرن ميونخ وألمانيا على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.

والآخر هو ليفي كولويل، الذي يعتبر أحد أفضل المواهب الدفاعية الشابة في كرة القدم الإنجليزية، رغم أنه لم لم يظهر في المستوى العالي حتى الآن.

انتقل كولويل وموسيالا من منزلهما على الساحل الجنوبي إلى تشيلسي معًا، ويقضي الأول الآن عامه الأول على سبيل الإعارة في هدرسفيلد.

أثار الإعجاب في وست يوركشاير، حيث أدى أداء قلب الدفاع في بداية الموسم إلى استدعائه لأول مرة لمنتخب إنجلترا تحت 21 عامًا لمباراتيه ضد رومانيا وكوسوفو في الأيام القليلة المقبلة.

"نعم، لقد كان بالتأكيد أحد أعز أصدقائي" هذا ما قاله كولويل عن موسيالا، الذي يشترك معه في عيد ميلاده عندما تحدث إلى جول، وتابع :"لقد لعبنا لنفس فريق الأحد [سيتي سنترال إف سي]، وصعدنا معًا لتجربة تشيلسي. لقد فعلنا كل شيء معًا.

"ما زلنا على اتصال حتى الآن وهو رفيق جيد. إنه لأمر مدهش أن نرى ما حققه حتى الآن. إنه يصيبني بالقشعريرة في كل مرة لأنني مررت بكل ما مر به.

"رؤية ما فعله الآن هو مصدر إلهام ويظهر لي ما هو ممكن إذا واصلت العمل بجد، فأنا أعرف أنني أستطيع تحقيق ما فعله."

على الرغم من أن كولويل لم يصل إلى نفس مستوى موسيالا حتى الآن، لا شك أن منحنى الشاب يتقدم عندما يتعلق الأمر بتطوره.

قلة من الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا يثقون في اللعب بشكلٍ منتظم في قلب الدفاع في دوري البطولة الإنجليزية، لكن كولويل لم يفوت دقيقة واحدة من أول خمس مباريات في الدوري في الموسم الحالي.

الأمر يتعلق بالدفاع فقط، فقد أحدث تأثيرًا أيضًا تجلى في فوز فريقه في الدقيقة 94 على شيفيلد يونايتد في 21 أغسطس، مما جعل جماهير هيدرسفيلد في حالة من النشوة واحتفل كولويل بهدفه الاحترافي الأول.

المزيد من اللاعبين الشباب عبر الجيل القادم:

من الواضح أن الثقة التي أظهرها المدرب كارلوس كوربران - الذي عمل سابقًا تحت قيادة مارسيلو بيلسا في ليدز يونايتد - بالإضافة إلى حصوله على فرصة للتدريب تحت قيادة توماس توخيل في تشيلسي قبل الاتفاق على انتقاله لعبت دورًا كبيرًا في نجاحه مع بداية الموسم.

يقول كولويل: "لقد منحني (التدريب تحت قيادة توخيل) الثقة بالتأكيد. لقد أظهر أن تشيلسي يثق بي، وساعدني وجودي مع الفريق الأول قبل المجيء إلى هدرسفيلد.

"إلى جانب استكمال الإعارة في وقت مبكر من سوق الانتقالات، ساعدني ذلك على الاستقرار والشعور بالراحة بشكلٍ أسرع، وهو ما ظهر على أرض الملعب معي ومع زملائي الذين يثقون ببعضهم البعض كثيرًا.

"على أرض الملعب، تختلف طريقة لعبنا والشدة التي نلعب بها كثيرًا عن كرة القدم الأكاديمية. لقد استغرق الأمر بضعة أسابيع للتعود على ذلك وما زلت أتعلم.

"اتخذ المدير الفني كارلوس كوربران خيارًا شجاعًا لأنه نظرًا لكونه يبلغ من العمر 18 عامًا قادمًا من تشيلسي، فقد أدى ذلك إلى طرح الجميع أسئلة، قائلين: 'هل حصل على الفرصة فقط لأنه جاء من نادٍ كبير؟

"كنت بحاجة لإثبات نفسي، ولكن لكي يثق بي ويجلبني، كل ما يمكنني قوله هو شكراً لك على ثقتك بي. ولعب العديد من المباريات حتى الآن في بداية الموسم، أشكره مرةً أخرى."

وعن الفائز في برامال لين يضيف: "إن تسجيل هذا الهدف كان أفضل شعور شعرت به في حياتي. كان الجميع يحتفلون ويبتسمون ويسعدون. لقد كنت محظوظًا للغاية."

المشجعون وزملائه سعداء بمستواه على أرض الملعب حتى الآن، حيث قال شريك الدفاع نابي سار في مؤتمر صحفي مؤخرًا: "يبدو أن كولويل يلعب بشكل احترافي منذ 10 سنوات بالفعل، وهو 18 عامًا فقط!

"لديه كل شيء ليلعب من أجله، سيكون لاعبًا كبيرًا."

يتمتع كولويل بالأريحية في الاستحواذ بينما يكون قوياً في التدخلات وفي الهواء، ويمتلك كل شيء ليتفوق في مركز قلب الدفاع الحديث، بينما حصل أيضًا على احترام أقرانه بشخصيته وأدائه.

كما عرض قدراته القيادية التي جعلت بعض مشجعي تشيلسي يطلقون عليه لقب "جون تيري الجديد"، على الرغم من أنه متيم بأحد زملاء تيري السابقين في إنجلترا الذين أحبهم خلال تلك الأيام وهو يلعب جنبًا إلى جنب مع موسيالا في ساوثامبتون.

وكشف كولويل: "كان ستيفن جيرارد دائمًا من أحب رؤيته وكيف كان يقود. لقد أذهلني ذلك وكنت أضع صوره في غرفتي.

"اعتدت دائمًا تقليده قبل التدريب أو حتى في المباريات. كنت أرتدي نفس الأحذية التي يرتديها.

"نظرت إليه. لم أكن لاعب وسط، لكنني أردت عقليته".

من المؤكد أن كولويل في طريقه إلى تجربة ما سبقه إليه جيرارد وتيري في تمثيل منتخب الأسود الثلاثة، على الرغم من أنه لا يزال يركز في الوقت الحالي على الانضمام إلى مجموعة شباب تشيلسي الذين أثاروا الإعجاب في ملعب جون سميث.

لعب كل من إيزي براون وكيسي بالمر أدوارًا رئيسية في صعود هيدرسفيلد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2017، بينما قضى تريفوه شالوباه أيضًا بفترة إعارة ناجحة مع تيرييرز في 2019-20.

الآن حان دور كولويل، والعلامات المبكرة واعدة لأنه يهدف إلى الانضمام إلى صديق طفولته في قمة اللعبة العالمية.

ويخلص إلى القول: "إذا واصلت العمل بجد، فأنا أعلم أنني أستطيع تحقيق ما حققه [موسيالا]."