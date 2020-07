ليستر سيتي ضد مان يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

ليستر سيتي 0 × 0 مانشستر يونايتد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

لا يُعاني مانشستر يونايتد من أي غيابات، وسيكون الفريق كامل العدد أمام ليستر سيتي ، وسيبدأ سولشار بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - أرون وان بيساكا

نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود

أنتوني مارسيال

The teams are in 👥 #LEIMUN pic.twitter.com/haUTbl9XdY