كيليني: تدخل راموس على صلاح كان "ضربة معلم"

كيليني يشيد بنظيره الإسباني

عاد جيورجيو كيليني، قائد يوفنتوس، بالحديث إلى واقعة إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد التدخل الذي تعرض له من مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس في نهائي دوري الأبطال قبل موسمين.

وتعرض النجم المصري لإصابة على مستوى الكتف بعد التدخل القوي من قبل راموس، مما أدى لخروجه مبكراً من المباراة، وغيابه عن لقاء مصر والأوروجواي بكأس العالم.

وقال كيليني في كتابه الذي أثار جدلاً كبيراً، ونشرت "آس" مقطعاً جديداً منه: "راموس أفضل مدافع في العالم، يصفوه بالمندفع وأنه ليس لاعباً تكتيكياً، وأن 8-10 أهداف كل موسمه تأتي بسببه".

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وأضاف: "يقولون أيضاً أن أسلوب لعبه فني للغاية ويصلح لأن يكون مهاجماً، أرى العكس، يملك صفتين تميزانه، يعرف كيف يكون حاسماً في كبرى اللقاءات، وذلك عبر تدخلات شيطانية تسبب الإصابات ولا تعرف المنطق".

وأكمل الإيطالي: "ذلك أمام صلاح في نهائي 2018 كان ضربة معلم، دائماً ما كرر أن الأمر لم يكن مقصوداً، ولكن كان يعرف أن في تسع مرات من أصل عشرة عندما تُسقط الخصم هكذا ولا تتركه أنت تخاطر بكسر ذراعه".

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واستمر كيليني في الإشادة براموس: "القوة التي ينقلها في الملعب فقط بوجوده هائلة، بدونه، أبطال مثل كارفخال، فاران، ومارسيلو سيكونوا مثل أطفال المدارس ويصبح ريال مدريد بلا دفاع".

وختم: "لو كان حاضراً في البرنابيو لم يكن ريال مدريد ليسقط بثلاثية أمام أياكس، يمكنني أن أراهن على الأمر".

الجدير بالذكر أن كتاب المدافع الإيطالي الصلب تسبب بحالة من الجدل بسبب انتقاداته للثنائي ماريو بالوتيلي وفيليبو ميلو، وإن كان كيليني اعتذر لمواطنه عبر أحد البرامج.