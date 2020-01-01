ليس رجلاً - بالوتيلي وميلو يردان بقسوة على هجوم كيليني

ردود قوية من الثنائي على قائد يوفنتوس

رد الثنائي فيليبي ميلو وماريو بالوتيلي بقوة على الهجوم الذي شنه قائد يوفنتوس جيورجيو كيليني بحقهما في إطار تصريحاته مع أحد الصحف الإيطالية صباح اليوم السبت.

كيليني أدلى بحوار مع "لا ريبوبليكا" شن فيه هجوماً على بالوتيلي وقال إنه تمنى ضربه في 2013، كما هاجم ميلو ووصفه بأسوأ لاعب تعامل معه في حياته. المزيد هنا.

ونشر بالوتيلي رداً عبر صفحته على "إنستجرام" وقال: "على الأقل أملك الشجاعة والصدق لقول الأشياء في الوجه، أنت امتلكت عديد الفرص لفعل ذلك منذ 2013".

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وأضاف: "أُتيحت لك الفرصة لتتصرف كرجل حقيقي ولم تفعل، إذا أنت تعتبر مثالاً على الأبطال، لا أريد أن أكون بطلاً".

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ميلو هو الآخر كان قوياً في رده عبر "لاجازيتا" على قائد السيدة العجوز: "أريد أن أعرف عن أي وقائع يتحدث كيليني، على أية حال، لا أملك أي مشكلة بالرد على هذا المدافع".

وأتبع: "عندما كنت في تورينو لم أقصر في حق أي فرد واحترمت الجميع، سواء الأفراد أو يوفنتوس ككل، ومعه لم أدخل في أي مشاكل".

وواصل البرازيلي: "يقول إنه دائماً كان سيدخل في عراك بسببي وأراد ضرب بالوتيلي؟ ربما إذا هو من يعاني من مشكلة بهذا الصدد".

وختم: "من السهل أن تقول ما تريد عن الأشخاص وتتكلم بشكل سلبي في صفحات كتاب، ولكن ربما هذا المدافع غاضب مني بسبب ذهابي إلى جلطة سراي".

وشارك ميلو في الانتصار الذي حققه جلطة سراي في 2014 على حساب يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا بهدف نظيف بإسطنبول، وعلى إثره ودع الإيطاليون المسابقة بدور المجموعات.