كيليني: الهجوم على بالوتيلي؟ كنت مخطئًا

كيليني يعتذر لبالوتيلي بعد مهاجمته له في سيرته الذاتية

اعتذر نجم نادي يوفنتوس جورجيو كيليني عن الهجوم الذي شنه على مواطنه ماريو بالوتيلي في سيرته الذاتية التي كان نشرها في وقت سابق.

وكان قائد يوفنتوس قد انتقد مهاجم بريشيا في كتابه قائلاً إنه يستحق صفعة لموقفه مع المنتخب الإيطالي خلال منافسات كأس القارات 2013.

ولم يتوقف كيليني عند هذا الحد، حيث انتقد مواطنه في المطلق وليس على هذا الموقف فقط قائلاً إن بالوتيلي شخص سلبي ولا يحترم الفريق.

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وكتب على قصته: "على الأقل لديّ الصدق والشجاعة لقول الأشياء وجهاً لوجه، لقد كان لديه الكثير من الفرص منذ عام 2013 للتصرف كرجل حقيقي ولكنه لم يفعل ذلك"

ولكن بالوتيلي فاجأ كيليني حين أرسل إليه قميصًا موقعًا وكتب عليه: "حتى لو طعنتني في الظهر بشكل غير متوقع، ما زلت أحبك يا رجل"

وقال بالوتيلي: "لم أتوقع ذلك من جورجيو، "أنا لست شخصًا سلبيًا، أنا الشخص الذي يمزح دائمًا ويحب نشر أجواء البهجة في كل مكان"

ولذلك، رأى كيليني أنه أخطأ في الهجوم على بالوتيلي واعتذر عن ذلك، مؤكدًا أنه لم يكن عليه التحدث عن زميله بهذه الطريقة في كتاب يحمل سيرته الذاتية.

وتابع: "أنا أتحمل المسؤولية كاملة عما قمت به، لقد ارتكبت خطأ وتعلمت منه وسأستمر في التعلم من أخطائي كل يوم، وسأكون سعيدًا بمزاملة بالوتيلي في يورو "

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يذكر أن جورجيو كيليني قد دخل في مناوشات خلال الأيام الماضية مع متوسط ميدان إنتر السابق فيليبو ميلو بسبب ما ذكره عنه في الكتاب أيضًا.