كيليني: فيدال عانى بسبب الكحوليات والتزامه ليس محل شك

جورجيو كيليني نجم يوفنتوس يكشف عن تفاصيل علاقته بأرتورو فيدال لاعب برشلونة ومشكلة الأخير مع الكحوليات.

كشف جورجيو كيليني نجم يوفنتوس عن تفاصيل علاقته بالنجم التشيلي أرتورو لاعب برشلونة الحالي والبيانكونيري السابق.

جاء هذا في كتاب السيرة الذاتية الذي نشره اللاعب قبل أيام وتسبب في أزمات عديدة له مع زملائه حول العالم وعلى رأسهم ماريو بالوتيلي.

وكتب كيليني: "لاعب كرة القدم لا يكون قديسًا أو شيطانًا، على سبيل المثال شخص مثل فيدال بعض الأحيان يخرج ويتناول المشروبات الكحولية أكثر مما ينبغي عليه أن يفعل، ربما يقول البعض أن تلك هي نقطة ضعفه".

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وأردف: "كل ذلك لا يجعلنا نتسائل حول شخصية فيدال أو مدى التزامه، هو لاعب عظيم صحيح أنه ربما يتغيب عن التدريبات مرة أو أكثر في العام، لكن لا بأس بذلك".

وأردف: "نقاط الضعف جزء من كل إنسان ومن الطبيعة البشرية في النهاية، ما يهم حقًا هو التأثير الذي يظهر على الفريق من تلك الأمور".

وأنهى تصريحاته: "فيدال لم يظهر أي علامات تراخي على العكس تمامًا، وفي كل مرة يتدرب فيها كان يجلب السعادة للفريق".

جدير بالذكر أن فيدال كان قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس في 2015 قبل أن ينضم لبايرن ميونخ ومنه برشلونة في الصيف الماضي.