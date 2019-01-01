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كوتينيو على رادار مانشستر يونايتد

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مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع نجم برشلونة فيليب كوتينيو

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة "كوت أوفسايد" عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع لاعب وسط برشلونة فيليب كوتينيو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كوتينيو الذي انتقل إلى برشلونة قادمًا من ليفربول العام الماضي، لا يعيش أفضل أيامه في قلعة كامب نو حاليًا، حيث أنه أصبح بديلًا للفرنسي عثمان ديمبلي في المباريات الأخيرة، مما أدى إلى انتشار أخبار تتحدث عن احتمالية مغادرته لصفوف البلوجرانا.

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وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن برشلونة لا ينوي التخلي عن كوتينيو بمبلغ يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، ومع ذلك فأن مانشستر يونايتد كان قد تواصل مع النادي الكتالوني، لبحث إمكانية التوقيع معه.

يذكر أن المدير الرياضي لبرشلونة كان قد أكد في تصريح سابق، تمسك الفريق بالنجم البرازيلي، وعدم التخلي عنه قبل نهاية عقده، وأنه لا توجد أي نية لدى النادي لبيع لاعب انتر ميلان وليفربول السابق.

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