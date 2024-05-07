كلاهما غارق والحل على طريقة إبراهيموفيتش .. فلينجو الاتحاد بسلمان الفرج!

الصفقة المثالية في الدوري السعودي

SHAHID

نجح الاتحاد هذا الموسم في ضم مجموعة من اللاعبين المحليين المميزين، مثل سعد آل موسى وحامد الغامدي وفيصل الغامدي، وقد ساعدتهم ظروف الفريق الصعبة من حيث الإصابات العديدة على الظهور ونيل الفرص الجيدة مما سيجعلهم خير عتاد للموسم القادم.

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الاتحاد ضم كذلك المخضرم عبد الله المعيوف من الهلال، وقد كانت صفقة جيدة جدًا، لكنه فوت للأسف ضم لاعب آخر كان سينقله نقلة نوعية، سواء في الملعب أو غرفة الملابس، وهو قائد الهلال سلمان الفرج الذي عاش موسمًا صعبًا سواء على صعيد العلاقة مع المدرب جورج جيسوس أو التواجد على أرض الملعب.

هذا الخطأ كان يجب تداركه من الطرفين، الاتحاد والفرج، خلال يناير الماضي، لكن ذلك لم يحدث لأسباب مجهولة ربما تعود للاعب نفسه الذي أراد ختام مسيرته مع الزعيم بالحصول على رباعية تاريخية من الألقاب، قبل أن يُدمر العين حلم دوري أبطال آسيا ويقصر الأمر على الثلاثية المحلية.

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الهلال وجميع أندية دوري روشن ستكون مجبرة على التخلي عن عدد من لاعبيها المحليين الصيف القادم بعد قرار تقليص القائمة إلى 25 لاعبًا تضم 15 محليًا فقط، بجانب أن ذلك الموسم يُعد درسًا مستفادًا للاعبين الذين فضلوا البقاء رغم إدراكهم حقيقة صعوبة حصولهم على الفرص مع أنديتهم، ولذا من المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات المحلي حراكًا كبيرًا يتضمن انتقالات كبرى على الأرجح سيكون أحدها انتقال سلمان الفرج من الهلال لنادٍ آخر.

الاتحاد عليه عدم تفويت تلك الفرصة أبدًا، لأن نجم الوسط السعودي هو أفضل اللاعبين السعوديين وأكثرهم قدرة على تقديم الإضافة للفريق، سواء في الملعب أو غرفة الملابس، خاصة مع الرحيل المتوقع للقائد المصري أحمد حجازي والذي سيترك فراغًا واضحًا في ظل عدم إظهار كريم بنزيما أي بوادر على استحقاقه حمل شارة القيادة.

جودة الفرج في قيادة خط الوسط لا شكوك حولها أبدًا، سواء في الاستلام أو التمرير أو فتح زوايا اللعب ونقل اللعب من الدفاع والهجوم، لكن الميزة الأكبر لدى اللاعب هي قدرته اتخاذ القرار المناسب سواء كان بالهدوء والتمرير المتبادل أو التمريرة السريعة .. كل تلك الأدوار يفتقدها تمامًا وسط الاتحاد هذا الموسم بسبب نوعية لاعبيه، فالفرنسي نجولو كانتي يمتاز بالأدوار الدفاعية مع الاندفاع للهجوم، فيما فابينيو لم يُقدم الأداء المطلوب وغالبًا سيرحل، أما فيصل الغامدي وأحمد الغامدي فهما قادران على تقديم الإضافة لكن مازال ينقصهما الكثير من الخبرة للسيطرة على منطقة المناورات وهي الأخطر في الملعب.

أما في غرفة الملابس، فالأمر لا يحتاج لشرح كثير .. الفرج أحد أفضل اللاعبين الذين حملوا شارة القيادة في السنوات الأخيرة، ودوره مع الهلال كان واضحًا جدًا خلال السنوات الماضية، ولذا وجوده في غرفة ملابس العميد مع تلك المجموعة الشابة من اللاعبين سيكون حيويًا لهم .. الأمر أشبه بتعاقد ميلان مع زلاتان إبراهيموفيتش حين بنى فريقًا من الشباب وقد حصد النادي ثمار ذلك القرار بشكل ممتاز.

وبالنسبة لسلمان الفرج، الانضمام إلى الاتحاد قد يكون الخيار المثالي لخطوته القادمة، فالنادي الجداوي يمتلك جينات تحقيق البطولة كما يحظى بشعبية هائلة وأجواء جماهيرية تجعل كل لاعب في العالم يتمنى ارتداء قميصه، كما أنه سيحظى بفرصة ختام مسيرته مع نادٍ بطل كبير مثل الهلال ودون أن يُغضب جماهير فريقه السابق .. لذا هي قد تكون الصفقة المثالية للطرفين.

الأندية الآن تضع خططها لسوق الانتقالات القادم، وباعتقادي أن الفرج وغيره من نجوم الهلال السعوديين المخضرمين مثل ياسر الشهراني ومحمد البريك حال تقرر رحيلهم سيكونون أفضل إضافة لأندية مثل الاتحاد والأهلي والشباب، لأنها في طور بناء فريق جديد يُنافس على البطولات، وأولئك نجوم لا تنقصهم الجودة أبدًا ويمتازوا بالخبرة والشخصية والعقلية.

SHAHID