آرسنال يقترب من خطف هدف ميلان الأبرز في يناير

ضربات ميلان العكسية متواصلة في السوق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن خسائر ميلان في سوق الانتقالات الشتوي ستتواصل، بعد خسارة كلًا من زلاتان إبراهيموفيتش وسيسك فابريجاس ولويس مورييل.

ميلان كان قد استهدف المهاجم السويدي لكنه جدد عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي، فيما فضل لاعب الوسط الإسباني الانتقال لموناكو بعدما ارتبط طويلًا بالروسونيري، وأخيرًا رفض المهاجم الكولومبي العودة عن كلمته وأتم اتفاقه مع فيورنتينا رغم اقتراب ميلان كثيرًا من ضمه من إشبيلية.

اللاعب الجديد الضائع من ليوناردو هو يانيك كاراسكو، والذي يُعد الهدف الأبرز والأهم للروسونيري في في يناير الجاري لتعزيز الجبهة اليُسرى من الهجوم.

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فقد أشارت قناة سكاي سبورت الإيطالية أنه وبعد أيام من الحديث عن اهتمام ميلان ومحاولاته ضمه من داليان الصيني، بات اللاعب أقرب لارتداء قميص آرسنال نتيجة رغبته اللعب في أحد أندية البريميرليج.

وأضافت القناة أن اللاعب البجليكي منح كلمته لفريق المدرب أوناي إيمري بالفعل مفضلًا إياه على مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ اللذان أبديا رغبة كذلك في ضمه.