باريس ودورتموند .. انتصار "دوري المزارعين" وهذا جزاء الغرور والشماتة في برشلونة!

مشهد كل موسم .. باريس ليس بطلًا لدوري أبطال أوروبا

ما أشبه الليلة بالبارحة، مهما تقدم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، يجب أن تعلم أن النهاية قادمة مهما تأخرت ومهما توقعت أن الفريق سيصل أخيرًا إلى منصات التتويج.

دورتموند 1 باريس 0، نتيجة الذهاب مثل الإياب في نصف نهائي الأبطال، ليكتب الفريق الألماني نهاية رحلة كيليان مبابي ورفاقه في الأبطال، في إثبات آخر أن مشكلة الفريق في هذه البطولة أصبحت أزلية.

ما هو العذر الآن؟ دورتموند على الورق كان الخصم الأسهل على الإطلاق منذ دور الثمانية، والخروج أمامه بهذه الطريقة لا يمكن وصفه سوى بالفشل غير المبرر الذي سيحمل معه الكثير من الأسئلة.

كرتان في القائم في الدقائق الأخيرة لا يمكنهما اختلاق عذر "سوء الحظ" لإنريكي ورفاقه، لأن هناك الكثير من التفاصيل لهذه المباراة التي حسمها ماتس هوملز بكرة رأسية تاريخية!