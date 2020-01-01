كلوب قبل مواجهة مورينيو: أنا شخص عادي

لست مغرورًا..

يبدو وأن حرب التصريحات قد بدأت بين يورجن كلوب، مدرب ليفربول وبين جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، قبل مواجهتما المرتقبة مساء السبت في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مورينيو عندما قُدِّم للمرة الأولى في تشيلسي نعت نفسه بأنه "المدرب الاستثنائي" ليأتي الدور في المؤتمر الصحفي لمباراة السبيرز على كلوب ويصف نفسه بأنه شخص عادي، في إشارة إلى تصريح السبيشال وان الشهير.

كلوب في تصريحاته قال "الشخص العادي سيكون لقبًا جيدًا للغاية بالنسبة لي. لا يوجد شيء خاص بي للأسف. الشيء الوحيد الذي أعرفه أن عليك أن تفعل ما تراه جيدًا بشغف 100% وأن تستخدم الاستثنائيين من حولك، سواء اللاعبين أو الإدارة وغيرهم.".

كما أضاف "الجميع يقوم بعمله ويمكن أن يكون جيدًا في النهاية، لا شيء استثنائي أو مميز، كل شيء طبيعي.".

في الوقت نفسه، رفض كلوب الحديث عن إمكانية تحقيق ليفربول الدوري بدون هزيمة كما فعل أرسنال، حيث قال "لم أفكر ثانية في هذا الأمر، ما كنّا لنربح الكثير من المباريات لو فكرنا في ذلك الأمر.".

"الفرق الأخرى لم تحقق أرقامًا قياسية لأنها تريد رقمًا قياسيًا! عليك أن تركز فقط، مشكلتي الآن هي توتنهام، كيف يفكرون وكيف سيلعبون، هذا هو الأمر الذي يشغر تركيزي حاليًا."

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وعن الإصابات التي تضرب صفوف ليفربول، زفّ كلوب أنباء سعيدة باقتراب عودة فابينهو ولوفرين بقوله "جيمس ميلنر ونابي كيتا غير متاحين بسبب إصابة في العضلات وسيغيبان هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.".

"ماتيب يتدرب منفردًا حاليًا، شاكيري تدرب بشكل طبيعي وفابينهو ولوفرين سيشاركان الأسبوع المقبل في التدريبات بشكل كامل."

يذكر أن ليفربول انتصر في جميع مبارياته باستثناء واحدة أمام مانشستر يونايتد بالأولد ترافورد، حيث اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حينها، ليتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين.