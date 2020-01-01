مورينيو: أُصاب بالاكتئاب عند الحديث عن إصابة هاري كين

لاعب لا يعوّض..

لم يخفِ جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، حزنه على إصابة هاري كين قائد فريقه، وفضّل ألا يتحدث عن الأمر حتى لا يظنه الصحفيون بأنه "بائس" ومُصاب بالاكتئاب.

وكان توتنهام قد أعلن عن غياب كين عن الملاعب حتى أبريل المقبل مع خضوعه لعملية جراحية نتيجة لإصابته بتمزق في أحد أوتار الركبة اليُسرى إبان مباراة السبيرز مع ساوثامبتون.

لا يوجد مهاجم بديل للدولي الإنجليزي في كتيبة مورينيو حاليًا، مما سيجعل السبيشال وان يلجأ للاعتماد على هيونج مين سون أو لوكاس مورا في غير مركزهما خلال مباراة ليفربول المقرر لها السبت المقبل.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة الريدز، قال مورينيو "هاري لا يمكن الاستغناء عنه ولا يوجد من يعوضه، لا يمكن لأي لاعب أن يحل محله، إنها عملية جراحية ووقت طويل، أنت تعلم أننا لا يمكننا اللعب عادةً بنفس الطريقة التي نلعب بها وهو معنا.".

"لا يمكننا أن نفعل نفس الأمور التي نفعلها بدون هاري. إذا تحدث عن هاري كثيرًا فإنني أُصاب بالاكتئاب قليلًا وبعدها ستقولون أنني بائس وفي حالة مزاجية سيئة."

كما تابع "بنهاية هذا الشهر سيكون لدينا لاعبان جديدان، فهوجو لوريس لم يلعب معي حتى الآن، بينما خاض بن ديفيز مباراة واحدة وكان جيدًا للغاية. لدينا حارس مرمى يبذل قصارى جهده ولكن عودة لوريس أمر جيد بالنسبة له كثيرًا.".

أما عن الخطة فيما يتعلق بيناير، فقال المدرب البرتغالي "إذا وصل دانيل ليفي إلى حل لهذه الأشهر الصعبة الآن، فهو أمر جيد، إذا لا، فسننتظر إلى الصيف لاتخاذ قرار بتطوير الفريق.".

في الوقت نفسه، فقد سُئل مورينيو حول تصريح أدلى به من قبل حيال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الأولد ترافورد والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، وقال المو حينها أن يورجن كلوب لم يعجبه الطريقة التي لعب بيها خصومه.

رد المدرب الاستثنائي قائلًا "في هذه اللحظة لم أكن مدربًا، فقد كنت أتحدث عن الأمر لأنني اعتقدت أن يونايتد ظهر بصورة جيدة جدًا.".

وأتم "لقد كنت في نفس موقف كلوب الحالي من قبل، أُدرب أفضل فريق ومعتاد على الفوز. لقد كان يونايتد في لحظة صعبة وقدموا مباراة جيدة وشعرت أن عليّ حماية ذلك بوضوح.".

يذكر أن توتنهام يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي، بينما يتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.