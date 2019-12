صلاح ينافس بثنائية على جائزة هدف العام لليفربول

كشف حساب ليفربول عبر منصة "تويتر" عن الأهداف الأربعة المرشحة لاختيار المحظوظ بأفضل هدف سجله الفريق على ملعب "أنفيلد روود" على مدار 2019.

ونشر الحساب تغريدة مرفقة باستفتاء، من أجل التصويت لاختيار هدف من الأربعة المرشحين.

وينافس النجم المصري محمد صلاح بهدفين من الأربعة، الأول هدفه الهوليودي في شباك تشيلسي الموسم الماضي، والثاني هدفه الماراثوني في آرسنال.

بينما يتواجد السنغالي ساديو ماني بهدفه الأخير في مرمى إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، والرابع هدف البرازيلي فابينيو الصاروخي في قمة مانشستر سيتي الأخيرة.

وأنهى أحمر الميرسيسايد عام 2019 بشكل شبه مثالي، بالسيطرة على البطولات القارية دوري الأبطال، كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، كأول فريق إنجليزي يجمع هذه البطولات في عام واحد.

