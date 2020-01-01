أخبار برشلونة اليوم: إنتر يتحرك لضم ميسي وبداية التحرك لضم لاوتارو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 25 يوليو 2020، وكيف يجهز البلوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 25 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 25 يوليو 2020:

خاص .. برشلونة يحدد موعد وقيمة العرض الأول لضم لاوتارو

يرفض نادي برشلونة الإسباني، الاستسلام في صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المهاجم الأرجنتيني هو الهدف الرئيسي لبرشلونة هذا الصيف، من أجل تدعيم خط الهجوم، بسبب تقدم لويس سواريز في العمر وهبوط مستواه.

مصادر خاصة أكدت لـ"جول" أن إدارة النادي بقيادة جوسيب بارتوميو، لا تتعجل في محاولاتها من أجل التعاقد مع لاوتارو، ويمكنها الانتظار لأطول فترة ممكنة.

برشلونة قريب من التجديد مع شتيجن

بحسب موندو ديبورتيفو فإن مارك أندريه تير شتيجن قريب من التوقيع على عقدٍ جديد مع برشلونة في الأيام المقبل.

ويؤمن الفريق الكتالوني في قدرته للتوصل لاتفاق مع الألماني الدولي يبقى بموجبه في الكامب نو حتى 2025.

ينتهي عقد تير شتيجن مع البرسا بعد موسمين، لكن هناك بعض الأخبار ربطته بالرحيل في سوق الانتقالات إلى تشيلسي الذي تواصل معه بالفعل.

رغم النفي .. إنتر يتحرك لضم ميسي

أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر يؤمن بإمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن بعد انتهاء عقده في 2021 مع برشلونة .

الصحيفة الإيطالية أكدت أن رئيس النيراتزوري ستيفن زهانج سيعرض راتباً يبلغ 50 مليون يورو للموسم، وعقداً لمدة ثلاثة أعوام على الأرجنتيني.

ميجيل ريكو، صحفي "موندو"، أكد من طرفه عدم صحة أقاويل انتقال ميسي إلى إيطاليا وإنتر ، وذكر أنه مستحيل الحدوث.

القصة الكاملة...

برشلونة يضع شرطاً وحيداً لبيع جريزمان

كشفت تقارير مقربة من برشلونة اتخاذ النادي قراره بخصوص مستقبل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان بعد الموسم غير المميز الأول له بقميص الفريق.

جريزمان انتقل الصيف الماضي من أتلتيكو مدريد إلى البلوجرانا مقابل 120 مليون يورو، ولكن فشل في التألق والتأقلم بسهولة مع الفريق الكتالوني.

وذكرت "موندو" أن برشلونة يعتبر مهاجمه غير معروضاً للبيع من الأساس رغم عدم تقديمه المستوى المنتظر منه في عامه الأول.

التفاصيل من هنا..

برشلونة مستعد لبيع رافينيا للإنتر

بحسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة مستعد لبيع رافينيا لإنتر مع بداية سوق الانتقالات.

رفض البلاوجرانا عرضًا من سيلتا فيجو بخصوص البرازيلي يقدر بحوالي 10 ملايين يورو هذا الشهر، لكنه قد يوافق على عرض النيراتزوري المقدر بـ16 مليون يورو.

قضى متوسط الميدان هذا الموسم مع السيلتيكوس على سبيل الإعارة، ويمتلك عام واحد في عقده مع الكتلان.

نيمار يحسم موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن موقف نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان ، من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.

البرازيلي رحل عن البلاوجرانا في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو مما دفع الكتلان لضم عثمان ديمبيلي ثم فيليبي كوتينيو وأخيرًا أنطوان جريزمان دون أن يتمكنوا جميعًا من تعويض اللاعب.