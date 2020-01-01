رغم النفي .. إنتر يتحرك لضم ميسي

لماذا قرر والد النجم الأرجنتيني التوجه إلى إيطاليا؟

25 يوليو

أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر يؤمن بإمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن بعد انتهاء عقده في 2021 مع برشلونة.

الصحيفة الإيطالية أكدت أن رئيس النيراتزوري ستيفن زهانج سيعرض راتباً يبلغ 50 مليون يورو للموسم، وعقداً لمدة ثلاثة أعوام على الأرجنتيني.

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ميجيل ريكو، صحفي "موندو"، أكد من طرفه عدم صحة أقاويل انتقال ميسي إلى إيطاليا وإنتر، وذكر أنه مستحيلة الحدوث.

24 يوليو

انتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حول قيام نادي إنتر الإيطالي بالدخول في مفاوضات لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

التقارير جاءت من خلال راديو "راي" الإيطالي، والذي أشار إلى سفر والد نجم برشلونة إلى إيطاليا في أغسطس القادم للتفاوض مع إنتر، وقيامه بشراء شقة هناك.

ووفقاً لما جاء من تفاصيل بهذه القضية، فإن العائق الأكبر أمام إنتر لضم اللاعب هو راتب ميسي الذي يحصل حالياً على 30 مليون يورو في السنة مع برشلونة.

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ومع ذلك خرج النادي الإيطالي، من خلال صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" من أجل نفي هذه القصة تماماً، مؤكداً عدم وجود مفاوضات مع اللاعب.

وتأتي هذه الشائعات تزامناً مع تعثر المفاوضات بين ميسي و برشلونة حتى الآن، لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021، حيث لا تعتبر هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها بإنتر.

وأما بالنسبة لتواجد والد ميسي في إيطاليا، فهذا سيحدث بالفعل ولكن لأسباب أخرى لا تتعلق بمستقبل النجم الأرجنتيني.

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وأوضحت بعض التقارير أن سفر والد مهاجم برشلونة لإيطاليا، وقيامه بشراء بعض العقارات هناك، يأتي لأسباب مالية بحتة، نظراً للتسهيلات التي وضعتها الحكومة مؤخراً لتوفير الإقامة لأصحاب الدخل المرتفع.

وفي نفس السياق، رفض معسكر ميسي هذه الأنباء، ونفى صحتها تماماً، حيث لم يدخل أحد في مفاوضات بخصوص صفقة محتملة مع إنتر.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ميسي لا يعلم أي شيء عن هذه المفاوضات، حيث يستمتع بالراحة التي منحها كيكي سيتيين للاعبي برشلونة، قبل مواجهة نابولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الشهر القادم.

يذكر أن صاحب الـ33 سنة حصل مؤخراً على جائزة هداف الدوري الإسباني مع برشلونة، وهي البطولة التي خسرها فريقه لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.