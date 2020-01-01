أخبار الانتقالات: صلاح يلمح بالرحيل من ليفربول وإنتر يتحرك نحو ميسي

برشلونة قريب من التجديد مع شتيجن
الحارس مطلوب في تشيلسي
بحسب موندو ديبورتيفو فإن مارك أندريه تير شتيجن قريب من التوقيع على عقدٍ جديد مع برشلونة في الأيام المقبل.
ويؤمن الفريق الكتالوني في قدرته للتوصل لاتفاق مع الألماني الدولي يبقى بموجبه في الكامب نو حتى 2025.
ينتهي عقد تير شتيجن مع البرسا بعد موسمين، لكن هناك بعض الأخبار ربطته بالرحيل في سوق الانتقالات إلى تشيلسي الذي تواصل معه بالفعل.
برشلونة مستعد لبيع رافينيا للإنتر
بحسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة مستعد لبيع رافينيا لإنتر مع بداية سوق الانتقالات.
رفض البلاوجرانا عرضًا من سيلتا فيجو بخصوص البرازيلي يقدر بحوالي 10 ملايين يورو هذا الشهر، لكنه قد يوافق على عرض النيراتزوري المقدر بـ16 مليون يورو.
قضى متوسط الميدان هذا الموسم مع السيلتيكوس على سبيل الإعارة، ويمتلك عام واحد في عقده مع الكتلان.
نيمار يحسم موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان
البرازيلي أصبح القصة الأبرز في كل ميركاتو
كشفت تقارير صحفية عن موقف نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان ، من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.
البرازيلي رحل عن البلاوجرانا في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو مما دفع الكتلان لضم عثمان ديمبيلي ثم فيليبي كوتينيو وأخيرًا أنطوان جريزمان دون أن يتمكنوا جميعًا من تعويض اللاعب.
بيولي يرغب في استمرار إبراهيموفيتش مع ميلان
تحدث ستيفانو بيولي عن نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش وتمنى بقائه في الفريق الموسم المقبل، كما قال عن رافائيل لياو أنه سينفجر في 2020-21.
عاد المهاجم السويدي للروسونيري على سبيل الإعارة في يناير الماضي، وسجل حتى الآن 7 أهداف في 16 مباراة في الدوري الإيطالي.
أشارت تقارير من قبل إلى أن إبراهيموفيتش سيرحل مع بداية سوق الانتقالات، وأنه يمتلك عروض من بولونيا في إيطاليا، وأيضًا قد يعود لموطنه السويد.
محمد صلاح: الاستمرار مع ليفربول؟ لا أحد يعلم ما سيحدث
هل يرحل الفرعون المصري؟
اعترف محمد صلاح بأنه غير متأكد من مستقبله في ليفربول بعد فوزه باللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
حقق الريدز هذا الموسم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب كل من دوري الأبطال وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي.
وردًا على سؤال لمناقشة طموحاته، قال صلاح: "أريد فقط الاستمتاع اليوم والاستمتاع باللحظة، ولا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث. لنرى ما سيحدث".
بوتشتينو قد يوافق على يوفنتوس
حسب مصادر جول في إيطاليا، فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني السابق لتوتنهام قد يوافق على الانضمام ليوفنتوس الصيف المقبل.
بوتشتينو سيكون هدفًا لأكثر من فريق الصيف المقبل والذي من ضمنها قد يكون البيانكونيري الذي رغم اقترابه من الفوز باللقب التاسع على التوالي من الدوري الإيطالي إلا ان أداء الفريق مع ساري قد يُعجل برحيله.
العائق أمام يوفنتوس سيكون راتب ماوريسيو بوتشتينو الذي سيكون بين 11 إلى 12 مليون يورو ولكن الأمر غير مطروح حتى الآن داخل جدران السيدة العجوز.
مانشستر يونايتد يبدأ التحرك من أجل رابيو
يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض ليوفنتوس من أجل ضم أدريان رابيو الصيف المقبل، حسب تأكيدات توتو سبورت.
ومن المتوقع أن يصل عرض اليونايتد إلى 30 مليون يورو ويظل رحيل اللاعب من عدمه أمر محير في ظل مستوى رابيو الحالي
يوفنتوس يفكر في إعادة رامسي للدوري الإنجليزي
موهبة تشيلسي على رادار يوفنتوس
يوفنتوس يفكر في صفقة تبادلية مع نابولي
كروس يكشف سر الأزمة بين بيل وريال مدريد
كشف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، عن بعض الكواليس الخاصة حول مستقبل زميله الويلزي جاريث بيل، والتكهنات حول رحيله عن النادي الإسباني.
صورة بيل انهارت بشكل كبير مع ريال منذ الموسم الماضي وحتى الآن، بسبب هبوط مستواه، وتوتر علاقته بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وقال كروس عن هذه الأزمة:"لا يجب الالتفاف حول الأمر، الوضع غير طبيعي ولا يرضي جميع الأطراف، من المؤكد أنه لم ينتقل لريال مدريد من أجل المشاركة بهذا العدد القليل من المباريات".
رغم النفي .. إنتر يتحرك لضم ميسي
لماذا قرر والد النجم الأرجنتيني التوجه إلى إيطاليا؟
أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر يؤمن بإمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن بعد انتهاء عقده في 2021 مع برشلونة.
الصحيفة الإيطالية أكدت أن رئيس النيراتزوري ستيفن زهانج سيعرض راتباً يبلغ 50 مليون يورو للموسم، وعقداً لمدة ثلاثة أعوام على الأرجنتيني.
ميجيل ريكو، صحفي "موندو"، أكد من طرفه عدم صحة أقاويل انتقال ميسي إلى إيطاليا وإنتر، وذكر أنه مستحيل الحدوث.
برشلونة يضع شرطاً وحيداً لبيع جريزمان
النجم الفرنسي لم يقدم موسماً مميزاً
كشفت تقارير مقربة من برشلونة اتخاذ النادي قراره بخصوص مستقبل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان بعد الموسم غير المميز الأول له بقميص الفريق.
جريزمان انتقل الصيف الماضي من أتلتيكو مدريد إلى البلوجرانا مقابل 120 مليون يورو، ولكن فشل في التألق والتأقلم بسهولة مع الفريق الكتالوني.
وذكرت "موندو" أن برشلونة يعتبر مهاجمه غير معروضاً للبيع من الأساس رغم عدم تقديمه المستوى المنتظر منه في عامه الأول.التفاصيل من هنا..