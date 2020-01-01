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أخبار الانتقالات: صلاح يلمح بالرحيل من ليفربول وإنتر يتحرك نحو ميسي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 25 يوليو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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salah
(C)Getty Images

برشلونة قريب من التجديد مع شتيجن

2020-07-25T13:53:04Z

الحارس مطلوب في تشيلسي

بحسب موندو ديبورتيفو فإن مارك أندريه تير شتيجن قريب من التوقيع على عقدٍ جديد مع برشلونة في الأيام المقبل.

ويؤمن الفريق الكتالوني في قدرته للتوصل لاتفاق مع الألماني الدولي يبقى بموجبه في الكامب نو حتى 2025.

ينتهي عقد تير شتيجن مع البرسا بعد موسمين، لكن هناك بعض الأخبار ربطته بالرحيل في سوق الانتقالات إلى تشيلسي الذي تواصل معه بالفعل.

مارك أندريه تير شتيجن برشلونة

Marc-Andre Ter Stegen Barcelona 2019-20
Getty Images

برشلونة مستعد لبيع رافينيا للإنتر

2020-07-25T13:52:40Z

بحسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة مستعد لبيع رافينيا لإنتر مع بداية سوق الانتقالات.

رفض البلاوجرانا عرضًا من سيلتا فيجو بخصوص البرازيلي يقدر بحوالي 10 ملايين يورو هذا الشهر، لكنه قد يوافق على عرض النيراتزوري المقدر بـ16 مليون يورو.

قضى متوسط الميدان هذا الموسم مع السيلتيكوس على سبيل الإعارة، ويمتلك عام واحد في عقده مع الكتلان.

نيمار يحسم موقفه من الرحيل عن باريس سان جيرمان

2020-07-25T13:51:37Z

البرازيلي أصبح القصة الأبرز في كل ميركاتو

كشفت تقارير صحفية عن موقف نيمار دا سيلفا، لاعب  باريس سان جيرمان ، من الرحيل عن صفوف بطل الدوري الفرنسي في ظل اهتمام  برشلونة  بالحصول على خدماته.

البرازيلي رحل عن البلاوجرانا في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو مما دفع الكتلان لضم عثمان ديمبيلي ثم فيليبي كوتينيو وأخيرًا أنطوان جريزمان دون أن يتمكنوا جميعًا من تعويض اللاعب.

وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إنّ نيمار حسم موقفه ولن يغادر باريس سان جيرمان في سيوق انتقالات الصيف المقبل، وذلك لأن الفرق تعاني من أزمات مالية بسبب فيروس كورونا ولا يمكنها دفع المبلغ المناسب لأجل ضمه.
Neymar PSG 2020
Getty

بيولي يرغب في استمرار إبراهيموفيتش مع ميلان

2020-07-25T13:13:59Z

تحدث ستيفانو بيولي عن نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش وتمنى بقائه في الفريق الموسم المقبل، كما قال عن رافائيل لياو أنه سينفجر في 2020-21.

عاد المهاجم السويدي للروسونيري على سبيل الإعارة في يناير الماضي، وسجل حتى الآن 7 أهداف في 16 مباراة في الدوري الإيطالي.

أشارت تقارير من قبل إلى أن إبراهيموفيتش سيرحل مع بداية سوق الانتقالات، وأنه يمتلك عروض من بولونيا في إيطاليا، وأيضًا قد يعود لموطنه السويد.

Ibrahimovic Pioli - Milan Bologna
Getty

محمد صلاح: الاستمرار مع ليفربول؟ لا أحد يعلم ما سيحدث

2020-07-25T13:09:19Z

هل يرحل الفرعون المصري؟

اعترف محمد صلاح بأنه غير متأكد من مستقبله في ليفربول بعد فوزه باللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق الريدز هذا الموسم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانب كل من دوري الأبطال وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي.

وردًا على سؤال لمناقشة طموحاته، قال صلاح: "أريد فقط الاستمتاع اليوم والاستمتاع باللحظة، ولا أحد يعرف المستقبل وماذا سيحدث. لنرى ما سيحدث".

التصريح كاملاً من هنا...

Mohamed Salah Liverpool 2019-20
Getty

بوتشتينو قد يوافق على يوفنتوس

2020-07-25T13:05:50Z

حسب مصادر جول في إيطاليا، فإن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني السابق لتوتنهام قد يوافق على الانضمام ليوفنتوس الصيف المقبل.

بوتشتينو سيكون هدفًا لأكثر من فريق الصيف المقبل والذي من ضمنها قد يكون البيانكونيري الذي رغم اقترابه من الفوز باللقب التاسع على التوالي من الدوري الإيطالي إلا ان أداء الفريق مع ساري قد يُعجل برحيله.

العائق أمام يوفنتوس سيكون راتب ماوريسيو بوتشتينو الذي سيكون بين 11 إلى 12 مليون يورو ولكن الأمر غير مطروح حتى الآن داخل جدران السيدة العجوز.

مانشستر يونايتد يبدأ التحرك من أجل رابيو

2020-07-25T13:04:22Z

يستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض ليوفنتوس من أجل ضم أدريان رابيو الصيف المقبل، حسب تأكيدات توتو سبورت. 

ومن المتوقع أن يصل عرض اليونايتد إلى 30 مليون يورو ويظل رحيل اللاعب من عدمه أمر محير في ظل مستوى رابيو الحالي

يوفنتوس يفكر في إعادة رامسي للدوري الإنجليزي

2020-07-25T13:03:02Z

حسب توتو ميركاتو، فإن يوفنتوس عرض على تشيلسي إجراء صفقة تبادلية بين الثنائي آرون رامسي وجورجينيو مع بداية سوق الانتقالات.

ويرغب البيانكونيري في الحصول على خدمات نجم نابولي السابق إلى جانب رغبة البلوز في بيع اللاعب وقد يكون رامسي الحل لحسم الصفقة.

موهبة تشيلسي على رادار يوفنتوس

2020-07-25T13:01:48Z

علم "جول" أن يوفنتوس في مفاوضات متقدمة لضم صامويل إلينج جونيور، مهاجم تشيلسي الشاب.

اللاعب صاحب الستة عشر عاماً كان في تورينو الأيام الماضية لإتمام تعاقده مع السيدة العجوز بعد منافسة مع عدة أندية كبرى

يوفنتوس يفكر في صفقة تبادلية مع نابولي

2020-07-25T13:00:58Z

"كورييري دي ميزي جيورنو" اقترحت أن الحل ليوفنتوس من أجل ضم مهاجم نابولي أركاديوش ميليك هو عقد صفقة تبادلية بين الناديين.

ووضعت الجريدة اسم فيديريكو بيرنارديسكي، ليكون معروضاً على البارتينوبي لمعادلة الكفة في ظل تمسك الأخير بمبلغ لا يقل عن 40 مليون يورو.

كروس يكشف سر الأزمة بين بيل وريال مدريد

2020-07-25T12:59:30Z

كشف توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، عن بعض الكواليس الخاصة حول مستقبل زميله الويلزي جاريث بيل، والتكهنات حول رحيله عن النادي الإسباني.

صورة بيل انهارت بشكل كبير مع ريال منذ الموسم الماضي وحتى الآن، بسبب هبوط مستواه، وتوتر علاقته بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال كروس عن هذه الأزمة:"لا يجب الالتفاف حول الأمر، الوضع غير طبيعي ولا يرضي جميع الأطراف، من المؤكد أنه لم ينتقل لريال مدريد من أجل المشاركة بهذا العدد القليل من المباريات".

التصريح كامل من هنا...

رغم النفي .. إنتر يتحرك لضم ميسي

2020-07-25T12:57:26Z

لماذا قرر والد النجم الأرجنتيني التوجه إلى إيطاليا؟

أوضحت "لاجازيتا" أن إنتر يؤمن بإمكانية التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكن بعد انتهاء عقده في 2021 مع برشلونة.

الصحيفة الإيطالية أكدت أن رئيس النيراتزوري ستيفن زهانج سيعرض راتباً يبلغ 50 مليون يورو للموسم، وعقداً لمدة ثلاثة أعوام على الأرجنتيني.

ميجيل ريكو، صحفي "موندو"، أكد من طرفه عدم صحة أقاويل انتقال ميسي إلى إيطاليا وإنتر، وذكر أنه مستحيل الحدوث.

القصة الكاملة...

GER ONLY Messi
Imago Images / Zuma Wire

برشلونة يضع شرطاً وحيداً لبيع جريزمان

2020-07-25T12:55:36Z

النجم الفرنسي لم يقدم موسماً مميزاً

كشفت تقارير مقربة من برشلونة اتخاذ النادي قراره بخصوص مستقبل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان بعد الموسم غير المميز الأول له بقميص الفريق.

جريزمان انتقل الصيف الماضي من أتلتيكو مدريد إلى البلوجرانا مقابل 120 مليون يورو، ولكن فشل في التألق والتأقلم بسهولة مع الفريق الكتالوني.

وذكرت "موندو" أن برشلونة يعتبر مهاجمه غير معروضاً للبيع من الأساس رغم عدم تقديمه المستوى المنتظر منه في عامه الأول.

التفاصيل من هنا..
antoine-griezmann-barcelona-levante-laliga-02022020
(C)Getty images