أخبار الانتقالات: صلاح يلمح بالرحيل من ليفربول وإنتر يتحرك نحو ميسي

بحسب موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة مستعد لبيع رافينيا لإنتر مع بداية سوق الانتقالات.

رفض البلاوجرانا عرضًا من سيلتا فيجو بخصوص البرازيلي يقدر بحوالي 10 ملايين يورو هذا الشهر، لكنه قد يوافق على عرض النيراتزوري المقدر بـ16 مليون يورو.

قضى متوسط الميدان هذا الموسم مع السيلتيكوس على سبيل الإعارة، ويمتلك عام واحد في عقده مع الكتلان.