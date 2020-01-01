أخبار برشلونة: ميسي لن يرحل ولاوتارو يستعد للتجديد مع الإنتر

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 6 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 6 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 6 يوليو 2020:

إنتر يسعى للتجديد مع لاوتارو

يأمل إنتر أن يوقع لاوتارو مارتينيز عقدًا جديدًا، على الرغم من الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة .

وفقًا لتوتوسبورت، فإن مهاجم الأرجنتين لديه شرط جزائي في عقده يصل إلى 97 مليون جنيه استرليني سيمكن أندية غير إيطالية لضمه يوم الثلاثاء.

يريد النيراتزوري أن يمر الموعد النهائي دون بيعه حتى يتمكنوا من عرض عقد جديد يبقيه في السان سيرو، مع زيادة راتبه إلى 5 ملايين جنيه استرليني في الموسم.

مدافع فياريال مطلوب في تشيلسي

بحسب دون بالون فإن مدافع فياريال باو توريس مطلوب في تشيلسي مع بداية سوق الانتقالات، وذلك لسد الثغرات الدفاعية التي ظهرت خلال الموسم الحالي.

لكن هناك منافسة كبيرة على اللاعب في إسبانيا، فطرفي الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة مهتمان باللاعب أيضًا.

بارتوميو: ميسي سينهي مسيرته في برشلونة

أكد رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو أن ليونيل ميسي سينهي مسيرته في النادي.

ارتبط النجم الأرجنتيني مرةً أخرى بالرحيل من كامب نو الأسبوع الماضي لكن بارتوميو مصمّم على بقاء ميسي.

برشلونة يسعى لبيع راكيتيتش

بحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة يسعى لبيع إيفان راكيتيتش مع بداية سوق الانتقالات قبل أن يرحل مجانًا في صيف 2021.

ينتهي عقد اللاعب في الكامب نو نهاية الموسم القادم، وهو ما يدفع الكتلان لبيعه بأي سعر في الصيف الحالي.

لم يشارك راكيتيتش إلا في 14 مباراة هذا الموسم في الدوري الإسباني مع البلوجرانا، ويعد فريقه السابق إشبيلية أقرب المرشحين لضمه.

أليجري يتحدث عن انضمام لاوتارو لبرشلونة

في حديث له مع صحيفة ماركا، تحدث مدرب يوفنتوس السابق ماسيميليانو أليجري عن نجم إنتر لاوتارو مارتينيز، وعن الشائعات التي تشير إلى ضرب انتقاله لبرشلونة .

وقال مدرب ميلان السابق: "قميص البارسا ثقيل جدًا وأي لاعب بحاجة للكثير من القوة والشخصية ليرتديه. لاوتارو يمتلك كل ما يلزم للنجاح هناك، هو يؤدي جيدًا اليوم في إنتر لكننا سنرى إن كان سيستطيع تقديم نفس الأداء في كامب نو".

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