أخبار برشلونة: تشليسي يحلم بضم شتيجن ونيمار على رأس مطالب سيتيين

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020:

نيمار على رأس 3 مهاجمين مطلوبين في برشلونة

أشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن نيمار واحد من 3 لاعبين يستهدف كيكي سيتيين التعاقد معهم مع بداية سوق الانتقالات.

وبحسب الصحيفة فإن البرازيلي يرغب في العودة من جديد إلى برشلونة ، ورغم أنها لم تكشف عن الاسمين الآخرين إلا أن بالتأكيد أحدهما هو لاوتارو مارتينيز.

مستقبل مظلم ينتظر نجوم برشلونة في الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم على صعوبة استعادة برشلونة لكافة نجومه المعارين في الوقت الحالي خلال الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن الفريق سيواجه صعوبات في إيجاد أدوارًا لكل هؤلاء النجوم في الفترة المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه الفريق على المستوى الفني والمادي، سواء بسبب خسارة الدوري الإسباني أو لظهور فيروس كورونا.

المزيد من هنا...

تشيلسي يحلم بضم تير شتيجن

يرغب تشيلسي في إغراء مارك أندريه تير شتيجن وضمه مع بداية سوق الانتقالات، على الرغم من إدراكه بأن هذه الخطوة مستحيلة في الأساس ، بسبب إحجام برشلونة عن البيع.

يعتبر الدولي الألماني أحد أفضل الحراس في أوروبا، وقد أفادت موندو ديبورتيفو أن فرانك لامبارد حريص على اصطحابه إلى ستامفورد بريدج ليحل محل كيبا أريزابالاجا.

لكن برشلونة سيقاوم العروض بصاحب الـ28 عامًا مع استمرار عقد الحارس حتى صيف 2022.

آرسنال يرد على برشلونة بعرض رسمي لأوباميانج

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول في مفاوضات رسمية مع مهاجمه بيير أوباميانج، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد هذا الصيف.

أوباميانج عقده الحالي مع الفريق ينتهي في صيف 2021، دون التوصل لاتفاق حتى الآن على التجديد، وسط ترقب كبير من برشلونة .

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت قيام إدارة المدفعجية، بوضع خطة من أجل الإبقاء على قائد الفريق، ورفع راتبه الأسبوعي إلى 250 ألف جنيه استرليني

لاوتارو: أقدم كل ما أملك للإنتر

أكد لاوتارو مارتينيز أنه يحاول دائمًا تقديم كل ما لديه وأكثر لفريقه إنتر طالما كان في الملعب.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تعمد لاوتارو عدم اللعب بجدية لتسهيل انتقاله لبرشلونة .

ورد الأرجنتيني في تصريحات لموقع النادي: "أنا رجل أقاتل دائمًا أقاتل من أجل أهدافي وأهداف الفريق وإسعاد الجماهير، كونتي منحني الثقة الكبيرة لأكون هنا وساعدني كثيرًا وهو أمر هام للغاية كما يفعل مع جميع اللاعبين"

التصريح كاملاً من هنا...