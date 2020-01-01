أخبار الانتقالات: الريال يقرب هافيرتس لتشيلسي ولاوتارو يرد على اتهامه بالتقصير

هل يوافق المهاجم الجابوني على عرض النادي الإنجليزي؟

قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول في مفاوضات رسمية مع مهاجمه بيير أوباميانج، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد هذا الصيف.

أوباميانج عقده الحالي مع الفريق ينتهي في صيف 2021، دون التوصل لاتفاق حتى الآن على التجديد، وسط ترقب كبير من برشلونة.

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت قيام إدارة المدفعجية، بوضع خطة من أجل الإبقاء على قائد الفريق، ورفع راتبه الأسبوعي إلى 250 ألف جنيه استرليني