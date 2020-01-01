أخبار الانتقالات: الريال يقرب هافيرتس لتشيلسي ولاوتارو يرد على اتهامه بالتقصير

آرسنال يرد على برشلونة بعرض رسمي لأوباميانج
هل يوافق المهاجم الجابوني على عرض النادي الإنجليزي؟
قرر نادي آرسنال الإنجليزي، الدخول في مفاوضات رسمية مع مهاجمه بيير أوباميانج، من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد هذا الصيف.
أوباميانج عقده الحالي مع الفريق ينتهي في صيف 2021، دون التوصل لاتفاق حتى الآن على التجديد، وسط ترقب كبير من برشلونة.
صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت قيام إدارة المدفعجية، بوضع خطة من أجل الإبقاء على قائد الفريق، ورفع راتبه الأسبوعي إلى 250 ألف جنيه استرليني
لوكاتيلي .. أكثر من خطة بديلة ليوفنتوس
حسب سبورت ميديا سيت، فإن يوفنتوس الإيطالي لم يعد يعتبر مانويل لوكاتيلي كخيار بديل في سوق الانتقالات المقبل.
متوسط ميدان ساسوولو أصبح الهدف الأول لإدارة البيانكونيري الصيف المقبل في ظل صعوبة الوصول لجورجينيو حتى الآن وانخفاض سعر لوكاتيلي عن المرشحين الآخرين.
رسميًا .. بيولي مستمر ورانجنيك لن يدرب ميلان
أعلنت صحيفة "كيكر" الألمانية تراجع نادي ميلان عن إتمام التعاقد مع رالف رانجنيك بعد المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق بعد استكمال المسابقة مع ستيفانو بيولي.
Official Statement: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/lQ0C6m5kwF— AC Milan (@acmilan) July 21, 2020
Comunicato Ufficiale: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/NoAXco8SwV#SempreMilan pic.twitter.com/ZMvfsqWNbt
وذكرت الصحيفة أنّ نجاح بيولي في الآونة الأخيرة جعل فكرة إقالته مستبعدة ولذلك تم التغاضي عن فكرة جلب رانجنيك.
وأكد النادي الأمر في بيان رسمي أصدره عبر موقع "تويتر" ، معلنًا تمديد عقد المدرب حتى 2022
ريال مدريد يضع هافيرتس على أعتاب تشيلسي
الريال يقدم لليفركوزن البديل
دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في محادثات مكثفة مع نظيره الألماني ليفركوزن، من أجل خروج لاعبه رينيير جيسوس على سبيل الإعارة.
ليفركوزن أصبح على أعتاب بيع صانع ألعابه كاي هافيرتس إلى تشيلسي، ليبدأ رحلة البحث عن لاعب جديد بهذا المركز ليقع اختياره على البرازيلي الشاب.
رينيير انتقل إلى ريال في يناير الماضي، ولكن فرصة مشاركته مع الفريق الموسم القادم مع المدرب زين الدين زيدان تبدو في غاية الصعوبة.
إنتر يتخلى عن أحد نجومه لتمويل الصفقات
أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن إنتر ميلان سيقوم ببيع أحد لاعبيه ميلان شكريينار أو مارسيلو بروزوفيتش الصيف المقبل لتمويل الانتقالات المطلوبة مع نقص احتمالات رحيل لاوتارو مارتينيز في الفترة الحالية.
ويعد شكرينيار هدفًا لقطبي مدينة مانشستر في إنجلترا بينما ربطت الصحافة بروزوفيتش بانتقال محتمل لبرشلونة أو تشيلسي أو توتنهام.
إنتر كان قد أعلن تعاقده في وقت سابق مع أشرف حكيمي قادمًا من ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو.
لاوتارو: أقدم كل ما أملك للإنتر
الأرجنتيني يرد على التقارير التي اتهمته بالتخاذل
أكد لاوتارو مارتينيز أنه يحاول دائمًا تقديم كل ما لديه وأكثر لفريقه إنتر طالما كان في الملعب.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تعمد لاوتارو عدم اللعب بجدية لتسهيل انتقاله لبرشلونة.
ورد الأرجنتيني في تصريحات لموقع النادي: "أنا رجل أقاتل دائمًا أقاتل من أجل أهدافي وأهداف الفريق وإسعاد الجماهير، كونتي منحني الثقة الكبيرة لأكون هنا وساعدني كثيرًا وهو أمر هام للغاية كما يفعل مع جميع اللاعبين"
مانشستر سيتي يجدد اهتمامه بأليكسيس سانشيز
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي لا يزال يسعى للحصول على خدمات اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد المعار لإنتر.
يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه اليونايتد للتخلص من اللاعب الذي ضمه من صفوف آرسنال ولم يقدم أفضل ما لديه خلال فترته معهم حتى تمت إعارته للنيراتزوري
إنتر يصر على ندومبيلي
ناينجولان الحل لصفقة كييزا
أوضحت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي إنتر لا يزال يسعى للحصول على خدمات اللاعب فيدريكو كييزا نجم فريق فيورنتينا.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ناسيون" والتي ذكرت أن النادي يسعى لوضع رادجا ناينجولان في الصفقة لتسهيل الأمور على نفسه
صفقة سانشو في صالح إنتر
أكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن مانشستر يونايتد أصبح قريبًا من الحصول على خدمات جادون سانشو من بوروسيا دورتموند مقابل 100 مليون يورو.
الصحيفة أشارت إلى أن قدوم سانشو سيعني رحيل لينجارد بشكل نهائي وسط اهتمام من إنتر وميلان مع رغبة النيراتزوري أيضًا في تحويل عقد أليكسيس سانشيز لصفقة دائمة.
اليونايتد لن يمانع رحيل الثنائي في ظل عدم اقتناع أولي جونار سولشاير بقدراتهما.
بن رحمة يحدد 3 أندية محتملة له الموسم القادم
أين يلعب النجم الجزائري؟
يبدو أن النجم الجزائري سعيد بن رحمة، أصبح على أعتاب الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز في أقرب فرصة ممكنة، سواء مع فريقه الحالي برينتفورد أو مع أي فريق آخر.
وفي تصريحات له قال بن رحمة: "حرصت على مشاهدة البطولة منذ الصغر، وبالتحديد آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد، أردت اللعب هناك، ولكن هدفي الأول حالياً هو المشاركة مع برينتفورد".