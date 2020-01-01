مستقبل مظلم ينتظر نجوم برشلونة في الموسم الجديد

تقارير صحفية تؤكد أن عودة نجوم برشلونة المعارين غير مؤكدة بالرغم من حاجة الفريق للدعم في عدة مراكز.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم على صعوبة استعادة برشلونة لكافة نجومه المعارين في الوقت الحالي خلال الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن الفريق سيواجه صعوبات في إيجاد أدوارًا لكل هؤلاء النجوم في الفترة المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه الفريق على المستوى الفني والمادي، سواء بسبب خسارة الدوري الإسباني أو لظهور فيروس كورونا.

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ويملك برشلونة عددًا كبيرًا من اللاعبين المعارين في الوقت الحالي، على رأسهم رافينيا في سيلتا فيجو، وموسى واجي في نيس الفرنسي، وتوديبو وميراندا في شالكه، وأوريول بوسكيتس في تيفنتي الهولندي، بالإضافة للبرازيلي إيمرسون الذي يمتلكه بشكل مشترك مع ريال بيتيس، وكوتينيو المعار لبايرن ميونخ، وماتياس فيرنانديش لاعب بلد الوليد.

بالإضافة لهؤلاء يسعى برشلونة للتخلص من عدة أسماء أمثال نيتو، وصامويل أومتيتي وجونيور فيربو، وإيفان راكيتيتش، ومارتن برايثويت.

وتكمن صعوبة بقاء هؤلاء في الأزمة المادية التي يمر بها برشلونة، بالإضافة لوجود رغبة في ضم عدة أسماء أخرى مثل إريك جارسيا وتانجي ندومبيلي ولاوتارو مارتينيز.

وأشارت تقارير أخرى أن الاسم الوحيد المؤكد عودته من المعارين سيكون اللاعب كارليس ألينيا المعار لريال بيتيس، لحاجة برشلونة له في وسط الملعب بحسب ما ذكرت إذاعة "راك1".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد باع بالفعل لاعب وسط ملعبه أرتور لصالح يوفنتوس وضم البوسني ميراليم بيانيتش من البيانكونيري.