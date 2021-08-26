ساعات تفصلنا عن الإعلان الرسمي

كشفت تقارير صحفية عن القيمة التي حددها الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان مقابل التخلي عن كيليان مبابي لريال مدريد هذا الصيف.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت أن باريس سان جيرمان رفض عرض مقابل 160 مليون يورو، وأشار إلى ذلك المدير الرياضي، ليوناردو "لن نسمح له بالذهاب مقابل أقل مما دفعناه".

وكان مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من صفوف نادي موناكو، قبل 4 سنوات، في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.

ما هو السعر الذي يريده باريس سان جيرمان من أجل مبابي؟

حسب ما ذكر في البرنامج الإذاعي الشهير "إل شيرينجيتو" فإن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في الحصول على 215 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب الفرنسي.

ومن جانيه، ريال مدريد، اشارت الصحيفة أنه ليس واضحًا بعد ما إذا كان فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني، يعتزم عرض مثل هذا السعر.

ويعتبر هذا الرقم أقل بحوالي 7 مليون يورو من الرقم القياسي الذي دفعه بي إس جي لضم نيمار من برشلونة عام 2017، كأغلى لاعب في التاريخ، 222 مليون يورو.

كيف هي الأمور داخل ريال مدريد الآن؟

حسب ما ورد عن إذاعة "راديو ماركا"فإن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان اقتنع بفكرة بيع عقد مبابي لريال مدريد، بعدما رفع النادي الملكي عرضه لشراء اللاعب.

وأضافت الإذاعة الإسبانية أنه سيتم الإعلان رسميا عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد اليوم الخميس أو غدا الجمعة على أقصى تقدير.

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