ليوناردو: مبابي يريد الانتقال لريال مدريد ولكنه لن يرحل بالمجان

اللحظات الأخيرة قبل أن يصبح مبابي رسميًا لاعبًا لريال مدريد

يبدو أن الفرنسي كيليان مبابي في طريقه للخروج من باريس سان جيرمان هذا الصيف لكن لابد على ريال مدريد بذل المزيد من المجهود.

كانت العديد من التقارير قد أكدت أن ريال مدريد قدم عرضا رسميًا لباريس سان جيرمان، من أجل التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 160 مليون يورو.

وكشفت مصادر خاصة لـ "جول" أن إدارة النادي الباريسي تستعد للرفض من أجل الضغط على إدارة النادي الملكي لزيادة قيمة العرض.

ماذا قال المدير الرياضي للفريق الباريسي؟

تحدث ليوناردو أراجوا، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إلى "RMC" عن عرض ريال مدريد وموقف النادي وقال: "كيليان مبابي يريد المغادرة ويبدو ذلك واضحا .. إذا أراد المغادرة فلن نوقفه لكن بشروطنا".

وعن سبب رفض عرض ريال مدريد، أردف وقال: "لا يمكنني تأكيد الأرقام، لكن الأمر يتعلق بذلك".

وأضاف: "هذا أقل مما دفعناه من أجله، لكن قبل كل شيء الطريقة التي اتبعها ريال مدريد لم تعجبنا". وهذه إشارة من ليوناردو إلى رفض ريال مدريد زيادة العرض لأن اللاعب يمكنه أن يبدأ التوافض مع أي نادٍ من يناير القادم.

وتابع: "يبدو أنها استراتيجية من ريال مدريد لمحاولة الحصول على الرفض من جانبنا لإظهار أنهم جربوا كل شيء والحصول على مبابي العام القادم مجانًا".

وتابع: "لطالما وعد كيليان بأنه لن يترك النادي مجانًا، هذا ما قاله لنا دائمًا".

كيف تعامل النادي مع مبابي؟ ليوناردو يجيب..

أكد المدير الرياضي للنادي الباريسي أنهم فعلوا كل شيء للحفاظ على اللاعب داخل صفوف الفريق لكن كانت دائمًا إجابة اللاعب هي الرفض.

وواصل: "لقد قدمنا ​​عرضين مهمين لكيليان: أحدهما على مستوى أفضل اللاعبين في فريقنا قبل شهرين ومؤخرًا أعلى من جميع اللاعبين".

واختتم حديثه وقال: "نريد أن نثبت له أنه لاعب مهم، ضمن مشروعنا، ولكن ليس فوق المشروع".

أين ريال مدريد من كل ذلك؟

حسب مصادر خاصة لـ "جول" فإن النادي متفائل وواثق أنه سيفوز في معركة ضم مبابي هذا الصيف.

كما أن كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد تجمعه علاقه جيدة بأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني وهذا ما يسهل اتمام الصفقه.

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