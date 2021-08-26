فيورنتينا يساعد ريال مدريد على ضم مبابي

العمل مستمر من أجل صفقة الموسم

أشارت تقارير إلى اتفاق وشيك بين فيورنتينا وريال مدريد من أجل التعاقد مع ألفارو أودريزولا، الظهير الأيمن الإسباني، مما قد يمهد الطريق أكثر لضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وكشف المدير الرياضي لبي إس جي ليوناردو الأربعاء لأول مرة بشكل رسمي عن موقف مبابي من الانضمام لصفوف الملكي، وحدد موقف ناديه من بيعه. اقرأ هنا .

ما هو موقف أودريوزولا في صفوف ريال مدريد؟

ولا يدخل الظهير الأيمن الإسباني في حسابات النادي الملكي الأساسية للموسم الجديد، وبالتالي أصبح مرشحاً للمغادرة من أجل إفساح مجال في قائمة الفريق.

وحسبما علم "جول" من مصادره في مدريد، تلقى أودريوزولا عرضاً من فيورنتينا الإيطالي تمت الموافقة عليه من إدارة ريال، بانتظار موقف اللاعب.

ويريد لاعب ريال سوسييداد السابق الحديث أولاً مع مدربه كارلو أنشيلوتي والسماع بأنه خارج الحسابات قبل الموافقة على عرض الفيولا الذي يأتي في صيغة الإعارة الموسمية.

كيف يساهم انتقال أودريوزولا في ضم مبابي؟

وتحتم لوائح الاتحاد الإسباني أن تضم قائمة كل فريق 25 لاعباً فقط، مما يعني أن على ريال مدريد بيع أحد لاعبيه لإفساح المجال في حال ضم مبابي.

ولا يوجد مفاوضات قائمة من أجل بيع اللاعبين الخارجين من الحسابات مثل ماريانو دياز، وبالتالي رحيل أودريوزولا سيكون الحل الأمثل.

وعانى أودريوزولا في صفوف ريال مدريد منذ انضم قادماً من سوسييداد، إذ لعب في ثلاثة مواسم فقط 31 مرة بالليجا، وخرج مُعاراً دون نجاح لصفوف بايرن ميونخ.

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