بعد انضمام ميسي .. الدوري الفرنسي يخرج من أفضل خمسة دوريات بأوروبا!

تراجع فرنسي وتقدم برتغالي .. ترتيب الدوريات الخمس الكبرى

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التصنيف الجديد الخاص بالدوريات الكبرى في القارة الأوروبية.

شهدت القائمة تراجع الدوري الفرنسي، رغم الانضمام الحديث للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي والأسماء الشهيرة المتمثلة في كيليان مبابي ونيمار.

ما هو ترتيب الـ 5 دوريات الكبرى؟

نشر "يويفا" عبر موقعه الرسمي ترتيب الدوريات الخمسة الكبرى، وأصبح كما يلي بدءً من الموسم الجديد المُنطلق بها:

احتل الدوري الإنجليزي المركز الأول برصيد 87:926 نقطة، وجاء الدوري الإسباني في المركز الثاني بمجموع 80:570 نقطة.

وحل الدوري الإيطالي ثالثًا برصيد 63:616 نقطة، ورابعًا جاء الدوري الألماني بـ61:427 نقطة، وتقدم البرتغالي للمركز الخامس برصيد 44:216 نقطة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوضح من قبل كيف يتم حساب المعاملات للأندية، حيث يتم حساب النقاط لكل نادٍ من خلال مشاركاته في الدوريات والبطولات الرسمية المحلية والقارية بالإضافة إلى نتائجها.

أين وقع الدوري الفرنسي؟

وجاء الدوري الفرنسي في المركز السادس من الترتيب العام للدوريات، بفارق نقطة كاملة بينه وبين الدوري البرتغالي صاحب المركز الخامس.

ويعود سبب التراجع إلى خسارة موناكو الفرنسي على يد شاختار الأوكراني أمس، ضمن التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما في الجانب الآخر تأهل بنفيكا البرتغالي.

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