رسميًا: إيفرتون يُعلن عن مدربه أمام أرسنال

القرار اتُخذ بالفعل..

أكد إيفرتون على أن دونكان فيرجسون سيكون هو مدرب الفريق في مباراة أرسنال المقرر لها السبت في إطار الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فيرجسون قد تولى مهمة تدريب التوفيز بصورة مؤقتة بعد إقالة ماركو سيلفا لسوء النتائج، وقد تمكن من تدارك الموقف بتحقيقه لفوز كبير على تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف، ثم التعادل مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما.

الآن سيُضاف إلى عاتقه مباراة أرسنال، والتي ستقام في الجوديسون بارك معقل النادي، قبل أن يُوجه له الشكر ويتم تعيين المدرب كارلو أنشيلوتي في محله، وذلك حسبما أكدت تقارير من "سكاي سبورت".

المفاوضات مع أنشيلوتي قد انتهت بالفعل والمدرب الإيطالي سيتواجد في المدرجات خلال مباراة أرسنال، على أن يتم تقديمه بصورة رسمية للجماهير يوم الإثنين المقبل ويبدأ مهامه منذ ذلك الحين.

وكان أنشيلوتي قد توصل إلى مخالصة مع ناديه السابق، نابولي، من أجل فسخ التعاقد بين الطرفين بصورة ودية مع تحصله على حقوقه المادية، وهو ما تأخر بسببه الإعلان عن توليه مسؤولية نادي الميرسيسايد حتى الآن.

الجدير بالذكر أن أنشيلوتي تمت إقالته من نابولي بسبب خلافات مع الإدارة، في الوقت الذي لن تكون فيه تجربة إيفرتون هي الأولى له في الدوري الإنجليزي، فقد سبق وأن حقق لقب البريميرليج رفقة تشيلسي في 2010.

كما يجدر الإشارة إلى أن إيفرتون يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.